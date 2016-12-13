طالبان مذاکرات صلح افغانستان را یک بازی سیاسی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، طالبان با انتشار ویدیویی احتمال آغاز مذاکرات صلح با دولت کابل را رد کرد و بر اتحاد با گروه القاعده تاکید کرد.

گروه طالبان اعلام کرد: درخواست‌های کنونی مذاکرات صلح واقعی نیستند بلکه فقط یک بازی سیاسی‌ است و ما از تمام طالبان می‌خواهیم تا جنگ با دشمنان را ادامه دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شده بودند که رهبران سیاسی طالبان در قطر با اتخاذ موضع جدیدی برای آغاز مذاکرات صلح، خواستار مذاکره مستقیم با آمریکا شدند.

این منابع به نقل از «سهیل شاهین» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کردند که پیش شرط‌های ابتدایی گروه طالبان برای آغاز دوباره مذاکرات صلح و توقف جنگ، به رسمیت شناختن دفتر سیاسی‌طالبان در قطر و حذف اسامی رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل هستند.