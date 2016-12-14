  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۴۰

پوتین و اردوغان درباره حلب سوریه گفتگو کردند

پوتین و اردوغان درباره حلب سوریه گفتگو کردند

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در تماسی تلفنی در رابطه با وضعیت حلب بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روسای جمهور روسیه و ترکیه به صورت تلفنی در خصوص سوریه گفتگو کردند.

در همین راستا، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در تماسی تلفنی در رابطه با وضعیت حلب بحث و تبادل نظر کردند.

اردوغان در این تماس تلفنی آمادگی آنکارا را برای اتخاذ تمامی تدابیر در زمینه رساندن کمک های بشردوستانه و پناه دادن موقت به آوارگان از طریق بازگشایی گذرگاه های امن در حلب اعلام کرد.

طرفین در این گفتگو همچنین از تلاش های مشترک برای آغاز روند پناه دادن به ساکنان مناطق تحت محاصره حلب از طریق گذرگاه های انسانی امن در سریع ترین زمان ممکن حمایت کردند.

این در حالی است که خبرگزاری آناتولی نیز اعلام کرد که روسای جمهور ۲ کشور بر ضرورت احرای کامل توافق آتش بس در حلب تاکید کرده اند.

کد مطلب 3850894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها