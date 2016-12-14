پوتین و اردوغان درباره حلب سوریه گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روسای جمهور روسیه و ترکیه به صورت تلفنی در خصوص سوریه گفتگو کردند.

در همین راستا، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در تماسی تلفنی در رابطه با وضعیت حلب بحث و تبادل نظر کردند.

اردوغان در این تماس تلفنی آمادگی آنکارا را برای اتخاذ تمامی تدابیر در زمینه رساندن کمک های بشردوستانه و پناه دادن موقت به آوارگان از طریق بازگشایی گذرگاه های امن در حلب اعلام کرد.

طرفین در این گفتگو همچنین از تلاش های مشترک برای آغاز روند پناه دادن به ساکنان مناطق تحت محاصره حلب از طریق گذرگاه های انسانی امن در سریع ترین زمان ممکن حمایت کردند.

این در حالی است که خبرگزاری آناتولی نیز اعلام کرد که روسای جمهور ۲ کشور بر ضرورت احرای کامل توافق آتش بس در حلب تاکید کرده اند.