سوداگران جنگ درکشورهای غربی باید برای حمایت ازتروریسم مواخذه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت امور خارجه سوریه تاکید کرد که هجمه ظالمانه و گمراه کننده برخی کشورهای غربی در سازمان ملل و به طور مشخص در شورای امنیت پیرامون اوضاع جاری حلب برای مردم و دولت سوریه دور از انتظار نبود.

وزارت امور خارجه سوریه در دو نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت پیرامون تحولات اخیر حلب اعلام کرد: نظام های حاکم در فرانسه، انگلیس و آمریکا و ادوات آنها در منطقه همچون عربستان، ترکیه و قطر که از تروریست ها حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل آورده و آنها را برای کشتن سوری ها از طریق مرزها وارد سوریه کردند به یاری این تروریست ها شتافتند تا آخرین خدمات خود را قبل از فروپاشی مقابل ضربات اهالی حلب، مردم و ارتش سوریه و نیز متحدان و دوستان سوریه به آنها ارائه نمایند.

وزارت خارجه سوریه همچنین تاکید کرد که سوداگران جنگ در کشورهای غربی و متحدان آنها باید برای حمایت از گروه های تروریستی جهت کشتار مردم سوریه اعم از کودکان، زنان و کهنسالان مورد مواخذه قرار گیرند.

این وزارتخانه در عین حال اعمال سیاست محاصره علیه ملت ها از جمله محاصره اقتصادی سوریه را اوج نقض حقوق بشر و حق آنها در داشتن زندگی شرافتمندانه برشمرد.

وزارت امور خارجه سوریه در پایان اعلام کرد که سوریه امیدوار است سال جدید ۲۰۱۷ فرصتی باشد تا کشورهای غربی حامی تروریسم از اقدامات و سیاست های خود دست کشیده و جهت ریشه کنی آفت تروریسم تلاش نمایند.