موضع گیری سفیر افغانستان در آمریکا درباره نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری «پژواک»، «حمدالله محب» سفیر افغانستان در آمریکا گفت: با توجه به اظهارات مقامات آمریکایی و حضور گروه های ترویستی در این کشور، نیاز به حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، نسبت به گذشته بیشتر شده است.

حمدالله محب این اظهارات را در نشستی که از سوی اداره بنیاد فرهنگ ها در مورد چگونگی روابط آینده آمریکا در مورد افغانستان برگزار شده بود، ابراز داشت.

وی در ادامه افزود: روابط آمریکا و افغانستان، در چارچوب روابط استراتژیک و همکاری های امنیتی، تنظیم شده است.

به گفته وی، هر دو کشور منافع مشترکی دارند؛ از همین رو لازم است دولت آینده آمریکا از دولت افغانستان حمایت نامحدود و قاطع کرده و منافع هر دو کشور به نحو بهتری حفظ شود.

حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن، طی سخنانی در این نشست گفت: در حال حاضر نیز حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، مانند سال ٢٠٠١ میلادی مهم است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، که اعلام کرده بود از ٩٨ گروه تروریستی در جهان، ٢٠ گروه از آنها در افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند، گفت: حضور نیروهای خارجی در چنین وضعیتی، در افغانستان لازم است.

سفیر افغانستان در ادامه اظهار داشت: اکثر گروه های تروریستی در مناطق مذکور حضور دارند و اگر نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند؛ این گروه های تروریستی نیز به دروازه های کشورهای غربی خواهند رسید.

وی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر این گروه های تروریستی، افغانستان با تهدید گروه طالبان مواجه است و این گروه می خواهد که روابط و همکاری افغانستان و آمریکا را از بین ببرد.

به گفته وی، خشونت و بی ثباتی از سوی طالبان ایجاد شده و سایر گروه های تروریستی نیز از آن بهره می برند.

منابع آمریکایی بر این باورند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا، باید در روزهای ابتدایی فعالیت خود، در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، تصمیم گیری کند.