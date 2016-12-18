به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحقیقات مؤسسه Celent در سال ۲۰۱۴ بانک های اروپایی، آمریکای شمالی، آسیا و اقیانوسیه مبلغ ۱۸۸.۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۵، ۱۹۶.۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری در زمینه فناوری‌های جدید داشته اند که رشد این سرمایه گذاری ها با همین شتاب تا پایان سال جاری میلادی و سال ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت.

اما چه مقدار از این مبالغ واقعا صرف سرمایه گذاری در فناوری های جدید می شود؟ تنها کمی؛ چرا که بانک ها بیشتر مخارج فناوری اطلاعات خود را صرف نگهداری سیستم های قدیمی خود و استفاده بیشتر از آنها می‌کنند. کمپانی Celent برآورد کرده است از مجموع سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات، بانک ها ۷۵.۴ درصد، معادل با ۱۴۸.۳ میلیارد دلار را برای تعمیرات و نگهداری این سیستم ها هزینه می کنند. هماهنگی با الزامات نظارتی و قانونی جدید صنعت بانکداری از جمله این هزینه ها هستند که طبق تحقیقات Celent بیشتر هزینه ها را افزایش می‌دهد تا آنکه به درآمد بانک ها بیافزاید.

سوال دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، آن است که سرمایه گذاری در فناوری های نو در کدام بخش ها متمرکز است؟ در پاسخ باید گفت که بانک های آمریکای شمالی به دنبال محصولات و سرویس های موبایل بوده و بر تعامل با شرکت های جدید ارائه دهنده سرویس های مالی و تأمین امنیت، متمرکز هستند. در بانک های اروپایی نیز زمان و هزینه صرف توسعه پروژه های Big Data خواهد شد تا این بانک ها سیستم های خود را به سمت توسعه از طریق API ها پیش ببرند و سیستم های پایشی و نظارتی خود را به عرصه نمایش بگذارند. اما بانک های آسیا و اقیانوسیه بر سیستم های مدیریت ریسک متمرکز هستند و فناوری ابری را بومی سازی کرده و به کار می گیرند و کانال های ارتباطی دیجیتالی خود را به روز رسانی می‌کنند.