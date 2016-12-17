طلاب حوزه های علمیه در مسیر ولایت فقیه حرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی شامگاه شنبه در مراسم عمامه گذاری ۹۴ طلبه حوزه علمیه شیراز تاکید کرد: طلاب حوزه های علمیه همگی بر این باور هستند که آغاز کننده حوزه پیامبر(ص) بوده و امروز هم به برکت مقام معظم رهبری تمامی طلاب در مسیر مقام معظم رهبری قرار دارند.

وی ادامه داد: طلاب در مسیر ولایت فقیه یک جهت گیری روشن و مشخص دارند که همان فرمایشات و راه مقام معظم رهبری است.

امام جمعه شیراز با اشاره به وضعیت حوزه های فارس نیز گفت: در استان فارس ۶۰ حوزه علمیه فعال بود دارد که ۲۰ حوزه آن در شیراز است.

آیت الله ایمانی افزود: ۵ هزار طلبه حضور دارند که ۲ هزار نفر نیز در سطوح بالا در حوزه های علمیه قم فعال هستند.