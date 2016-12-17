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۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۵

آیت الله ایمانی:

طلاب حوزه های علمیه در مسیر ولایت فقیه حرکت می کنند

طلاب حوزه های علمیه در مسیر ولایت فقیه حرکت می کنند

شیراز _ نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: طلاب حوزه های علمیه در مسیر ولایت فقیه و رهبری جهت گیری روشن و مشخص دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی شامگاه شنبه در مراسم عمامه گذاری ۹۴ طلبه حوزه علمیه شیراز تاکید کرد: طلاب حوزه های علمیه همگی بر این باور هستند که آغاز کننده حوزه پیامبر(ص) بوده و امروز هم به برکت مقام معظم رهبری تمامی طلاب در مسیر مقام معظم رهبری قرار دارند.

وی ادامه داد: طلاب در مسیر ولایت فقیه یک جهت گیری روشن و مشخص دارند که همان فرمایشات و راه مقام معظم رهبری است.

امام جمعه شیراز با اشاره به وضعیت حوزه های فارس نیز گفت: در استان فارس ۶۰ حوزه علمیه فعال بود دارد که ۲۰ حوزه آن در شیراز است.

آیت الله ایمانی افزود: ۵ هزار طلبه حضور دارند که ۲ هزار نفر نیز در سطوح بالا در حوزه های علمیه قم فعال هستند.

کد مطلب 3852479

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