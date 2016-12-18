به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر درگذشت جعفر والی‌ بازیگر سینما و تئاتر را تسلیت گفت.

متن پیام محمد حیدری بدین شرح است:

«در فاصله کمی که تا تحویل سال نوی سینمای ایران باقیمانده است، اهالی سینما و تئاتر کشور در غم از دست دادن زنده‌یاد جعفر والی به سوگ نشسته‌اند.

جعفر والی از جمله بازیگران پیشکسوت سینما و تئاتر ایران بود که در ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر شاهد هنرنمایی او بوده‌ایم و خاطرات زیادی از این بازیگر پیشکسوت در اذهان همه ما ثبت شده است.

جعفر والی از چهره‌های محجوب، متعهد و دوست‌داشتنی سینما و تئاتر بود که سال‌ها متعهدانه روی صحنه رفت و اکنون درگذشت او، موجبات اندوه فراوان را برای هنردوستان فراهم کرد.

اینجانب درگذشت این بازیگر پیشکسوت را به اهالی سینما و تئاتر، هنردوستان و خانواده آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از خداوند برای وی طلب آمرزش دارم.»

پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز در پی درگذشت هنرمند پیشکسوت تئاتر و فیلمنامه‌نویس جعفر والی٬ در پیامی فقدان این هنرمند را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

«با نهایت تأسف و اندوه فراوان یکی دیگر از شخصیت‌های تاثیرگذار هنرهای نمایشی ایران اسلامی استاد جعفر والی در زاد روز خاتم الاوصیا دعوت حق را لبیک گفت. برای آن استاد پیشکسوت که عمر پربرکتش را وقف اعتلای فرهنگ و هنر کشور نمود علو درجات را از درگاه خداوند متعال مسئلت نموده برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندم.»