لزوم حمایت متوازن دولت از مطبوعات و کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، خداد ابراهیمی رئیس سابق خانه مطبوعات کشور با ارسال یادداشتی ضمن اشاره به توجه ویژه به حوزه نشر و کتاب در دولت یازدهم، از اینکه به گفته او این توجه از حوزه مطبوعات دریغ می‌شود، انتقاد کرد. متن کامل یادداشت ابراهیمی به شرح زیر است؛

همواره علاوه‌بر دولت‌ها، که مطبوعات و کتاب را به عنوان شاخص‌های فرهنگی در کانون توجه خود قرار داده‌اند، صاحب‌نظران، کارشناسان و عموم خانواده‌های دانش آموخته و حتی طبقه متوسط جامعه نیز به روزنامه و کتاب هم‌طراز و همسنگ، توجه خاص داشته‌اند.

اما متاسفانه در دهه اخیر، رفته رفته فرهنگ مطبوعه‌خوانی و راهبرد توجه جدی به مطبوعات کم فروغ شده و جز فربه شدن شاکله کمی آن، رونق و بارقه‌ای چشمگیر نیافته است. اقتصاد مطبوعات روز به روز نحیف‌تر از پیش رُخ می‌نماید و این امر نگرانی‌های عمیق اهالی مطبوعات را در پی داشته است.

برای ایجاد تحول اساسی در این هسته اصلی فرهنگ معاصر کشور و نیز نجات اقتصاد مطبوعات درحال احتضار، دکتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با پشتوانه حمایت حداکثری و هم‌اندیشی مدیران مسئول مطبوعات و نیز به کارگیری تجربیات دو دهه فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای خود، از دو سال پیش طرح اشتراک نیم بهای مطبوعات با هدف احیای اقتصاد مطبوعات ایران را کلید زد.

در این طرح دو هدف عمده تعبیه شده است؛ یکی تحریض و تشویق مردم به مطبوعه خوانی باهدف تقویت فرهنگ عمومی از این رهگذار، و دیگری، اختصاص یارانه سهم خرید نشریات به مردم و مالکان مطبوعات بخش خصوصی، باهدف احیای اقتصاد مطبوعات واشتغال زایی پایدار در این حوزه. این طرح امید و نشاط را به مطبوعات بازگرداند و با استقبال فراوان اصحاب مطبوعات مواجه شد و همگان در اجرای موفقیت آمیز آن، با معاونت مطبوعاتی همکاری و همراهی لازم را از خود نشان دادند.

اما متأسفانه چنین به نظر می‌رسد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بی‌التفات به کارکرد فرهنگی، اقتصادی و راهبرد اشتغالزایی طرح موصوف، در اختصاص اعتبارات مالی قانونی، تعلل نموده و بیم آن می‌رود که این طرح با شکست و یاس اصحاب مطبوعات مواجه شود.

این درحالی ست که حوزه معاونت فرهنگی این وزارتخانه، با بودجه‌های کلان، حمایت و تقویت شده و از حیث اعتبارات یارانه‌ای کتاب و حوزه چاپ و نشر، از وضعیتی مطلوب و امیدوار کننده بهره‌مند است.

القصه کتاب از جانب دولتمردان، افزونتر و عمیق‌تر از گذشته، سیاستگذاری و حمایت می‌شود اما مطبوعات و اثرگذاری آن در جامعه مورد غفلت واقع شده تا آنجا که در اتفاقی بی‌سابقه، یارانه مستقیم مطبوعات کشور درسال جاری پس از ۹ ماه هنوز واریز نشده است.

در این راستا گردش مالی چند میلیاردی فصل پاییز سال جاری در طرح فروش پاییزه کتاب، اتفاق فوق العاده و ثمربخشی است که اختصاص تخفیف به خریداران کتاب، توزیع یارانه به کتابفروشی‌ها و رونق بازار کتاب از نتایج مفید اقتصادی و فرهنگی توجه به حوزه کتاب است.

اما پرسش مهم عموم اصحاب مطبوعات این است که چرا در حوزه مطبوعات دولت چنین اقدام اثربخشی نداشته است؟ چرا علیرغم قول مساعد رئیس جمهور و دکتر نوبخت در نمایشگاه مطبوعات امسال، یارانه معوق مطبوعات هنوز محقق نشده است؟

هر چند که اعتباربخشی به حوزه کتاب و چاپ و نشر به سیاستگذاری‌های فرهنگی این وزارتخانه مربوط است اما به نظر می‌رسد که نگاه مضاعف اخیر به یارانه کتاب از راهبردهای تجربی و فرهنگی دکتر صالحی امیری رئیس پیشین کتابخانه ملی و وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی است.