خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: در شرایطی که جبهه مقاومت در حال محقق ساختن دستاوردهای بسیاری در منطقه به ویژه در سوریه و عراق است، همزمان با گسترده‌تر شدن اقدامات تروریستی گروه های تکفیری مورد حمایت آمریکا و صهیونیسم، رسانه‌های تغذیه شونده از دلارهای نفتی سعودی نیز هجمه شدیدی را علیه محور مقاومت کلید زده‌اند.

این رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وابسته به آنها در تلاش هستند تا از طریق وارونه جلوه دادن واقعیت، افکار عمومی را گمراه ساخته و به آنها آدرس غلط بدهند. این نوع جوسازی رسانه‌ای علیه محور مقاومت آن هم با انتشار اخباری که هیچ رنگ و بویی از واقعیت ندارند، حکایت از آن دارد که مثلث آمریکا ـ صهیونیسم ـ سعودی به شکست مزدوران خود در نبرد با جبهه مقاومت پی برده و قصد دارد این شکست را در عرصه رسانه‌ای و از طریق بوق‌های رسانه ای خود جبران نماید.

بسیاری از رسانه های وابسته به عربستان سعودی و قطری از جمله «العربیه»، «الحدث» و «الجزیره» و همچنین شبکه های اجتماعی وابسته و یا همسو با آنها به پیروی از پدرخوانده های خود مانند بی بی سی از طریق انتشار تصاویر جعلی و غیرواقعی از تحولات میدانی در برخی کشورهای منطقه و به ویژه سوریه، تلاش می کنند تا ضمن جریحه دار کردن احساسات افکار عمومی، آنها را به سمت و سوی توهمات خودساخته خود سوق دهند.

افزون بر این، هدف دیگر این رسانه ها با انتشار اخبار دروغین و تصاویر جعلی از واقعیت‌های موجود در منطقه ایجاد نوعی جنگ روانی علیه نیروهای مقاومت در کنار جنگ نظامی است. آنها قصد دارند با ایجاد جنگ روانی، در صفوف نیروهای مقاومت رخنه کرده و روحیه آنها را تضعیف کنند.

نمونه های فراوانی وجود دارند که به خوبی حاکی از دروغ‌پراکنی‌های این بوق‌های تبلیغاتی علیه محور مقاومت در منطقه هستند؛ دروغ‌هایی که برای نجات تروریست های تکفیری از جهنمی که نیروهای مقاومت برای آنها تدارک دیده اند، ساخته و پرداخته شده و می شوند.

در این باره؛ چندی پیش پایگاه خبری «عربی ۲۱» تصویری را از یک زن در حالی که عکس فرزند خود را در دست دارد، به نمایش گذاشت. این شبکه و رسانه های اجتماعی همسو با آن مدعی بودند که این زن در حالی که تصویر فرزندش را در دست دارد، خطاب به حزب الله لبنان فریاد می کشد: «فرزندم را از سوریه بازگردانید». در واقع این رسانه ها قصد داشتند اینگونه وانمود کنند که حزب الله لبنان، غیرنظامیان را بالاجبار به میدان نبرد در سوریه برده است.

تصویر زنی که در عربی ۲۱ و برخی رسانه های همسو با آن منتشر شد اما، متعلق به مادر شهید «سامر عبدالکریم حوحو» از روستای «برجا» واقع در لبنان بود. سامر عبدالکریم در انفجار تروریستی در منطقه «برج البراجنه» بیروت به شهادت رسیده است. برخی رسانه های عربی با هدف تحریک افکار عمومی علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به وارونه جلوه دادن محتوای تصویر منتشر شده مبادرت کرده و اینگونه وانمود کردند که جوانان لبنانی با اجبار حزب الله برای جنگ عازم سوریه می شوند.

تصویر زیر به خوبی گویای این حقیقت آشکار است که روزنامه الأخبار ماه ها پیش و به دنبال انفجار برج البراجنه، نام و نشان واقعی این مادر و فرزند شهیدش را منتشر کرده است؛

در همین ارتباط، مادر شهید «سامر عبدالکریم» در گفتگو با مهر اظهار داشت: «اگر فرزند من زنده بود، امروز جان خود را فدای محور مقاومت می کرد». در این گفتگو، وی همچنین تصریح کرد: «بسیار باعث تأسف است که برخی رسانه ها با هدف انحراف افکار عمومی، شهداء را نیز بازیچه قرار می دهند تا بدین وسیله ضربه به محور مقاومت وارد کنند».

وی در پایان گفت: «من همیشه برای مدافعان حرم حضرت زینب (س) و مجاهدان مقاومت اسلامی دعا می کنم و هیچ تفاوتی میان شیعیان و اهل تسنن در این مسیر نمی بینم».

در قسمت سمت چپ تصویر فوق فردی در صفحه خود در شبکه های اجتماعی اینگونه مدعی شده است که یک کودک اهل حلب در حالی که در اطرافش بسیاری کشته شده اند، از مرگ می گریزد؛ اما همانطور که در عکس سمت راست مشخص است این عکس به تصویری از نماهنگ «هبه طوجی»خواننده لبنانی در سال ۲۰۱۴ اختصاص دارد.

در تصویر سمت راست فوق، رسانه های وابسته به عربستان سعودی مدعی شدند که غیرنظامیان حلب توسط ارتش سوریه اعدام میدانی شدند. با این حال، تصویر سمت چپ نشان می دهد که این جنایت مربوط به منطقه «خان العسل» بوده که تروریست های تکفیری علیه نظامیان و غیرنظامیان سوری مرتکب شده اند.

در قسمت سمت راست تصویر فوق، اینگونه ادعا شده است که این تصویر متعلق به زنی است که توسط نظامیان سوری شکنجه و سپس به قتل رسیده است. با این حال، تصویر سمت چپ به خوبی گویای این واقعیت است که این عکس متعلق به کشته شدن یک زن در ترکیه است.

این تصویر، زمانی به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جریان سعودی، منتشر و درباره آن ادعا شد: تصویر دختر بچه‌ای که در سمت چپ مشاهده می‌کنیم، به علت گرسنگی در شهرک تحت محاصره «مضایا» در سوریه به تصویر سمت راست، تبدیل شده است.

با این حال، واقعیت چیز دیگری است. این تصویر متعلق به یک دختربچه سوری است که به «امان» پایتخت اردن پناهنده شده بود. حتی شبکه های وابسته به سعودیها نظیر العربیه هم در سال ۲۰۱۴ تصویر این دختربچه را منتشر و از آن به عنوان «مونالیزای» سوریه یاد کردند.

این تصاویر، حکایت مُشت نمونه خروار هستند؛ در حال حاضر ده‌ها و صدها تصویر از این دست توسط شبکه های وابسته به جریان سعودی و همچنین شبکه‌های اجتماعی تابع آنها برای انحراف افکار عمومی منتشر شده است. آنها با انتشار چنین تصاویر جعلی سعی در القای این ادعا به افکار عمومی دارند که عامل اصلی بی‌ثباتی کنونی در منطقه محور مقاومت و حامیان آن هستند.

این شیوه پیاده نظام رسانه ای غربی ـ عبری _ عربی در انعکاس وارونه واقعیت‌های عینی از طریق مراجعه به تصاویر آرشیوی و بازنشر آنها تحت عناوین ساختگی، به سیاستی نخ‌نما تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که افکار عمومی امروز به سختی زیر بار چنین خبرسازی‌ها و جوسازی‌های آماتور می‌روند.

البته نباید از این مسأله نیز غافل شد که در حال حاضر، تکفیریها و حامیان مالی، سیاسی و رسانه‌ای آنها پس از متحمل شدن ضربات سهمگین از سوی نیروهای مقاومت، حربه‌ دیگری برای مقابله با محور مقاومت در منطقه به ویژه در سوریه ندارند و متوسل شدن به بوق‌های تبلیغاتی، آخرین حربه آنها برای ایستادن در برابر قدرت مقاومت به شمار می‌رود.

در همین ارتباط، پایگاه کانادایی «گلوبال ریسرچ» با انتشار گزارشی، از حقیقت پشت پرده حمله رسانه ای آمریکا به ارتش سوریه و بشار اسد رئیس جمهور این کشور و تحریف آنچه در حلب رخ می دهد، پرده برداشت.

در گزارش این مرکز کانادایی تصریح شده است: «غرب هجمه رسانه ای شدیدی را برای تحریف حقیقت آنچه در شهر حلب سوریه میان ارتش سوریه و متحدانش در مبارزه با گروه های تروریستی مانند داعش، جبهه النصره، جیش الاسلام و احرار الشام که از سوی عربستان، ترکیه و ناتو حمایت می شوند، در پیش گرفته است».

در ادامه این گزارش عنوان شده است: «گروه های مسلح صدها خمپاره را به حلب ارسال کرده اند و این موضوع موجب واکنش ارتش سوریه شده است اما رسانه های آمریکایی تصویری اشتباه از این اقدام ارتش سوریه برای رفع تهدید از شهروندان حلب را منعکس می کنند. همچنین دولت آمریکا از سازمان های غیر دولتی و برخی شبه نظامیان به صورت نیابتی استفاده می کند تا از این طریق به صورت دائمی تصویری دروغین را از ارتش سوریه نشان دهد که در آن نیروهای ارتش فقط شهروندان را هدف قرار می دهند».

علاوه بر آنچه که ذکر شد، اخیرا یک فایل ویدیویی در رسانه‌ها منتشر شده است که در آن «آنیسا نوی» خبرنگار آمریکایی با انتشار بخش هایی از پیامهای کسانی که در حلب خود را غیر نظامی و در معرض کشته شدن بعد از آزادسازی این شهر معرفی می کنند، به افشای هویت واقعی این افراد می پردازد و تصریح می کند که آنها نه غیرنظامی که تروریست های شناسنامه دار جبهه النصره هستند.

رصد روزانه حساب های توئیتری خبرنگاران این شبکه ها نیز همین تلاش رذیلانه را نشان می دهد، از خبرنگاران بی بی سی فارسی، العربیه، الجزیره، رادیو فردا، صدای آمریکا و دویچه وله گرفته تا رویترز، سی ان ان، نیویورک تایمز و برخی رسانه های ترکی، همان ها که در اوج نفاق و دو رویی با گرفتن ژست های حقوق بشری از قاب تلویزیون های خود به لجن پراکنی علیه محور مقاومت که تنها گناهش ایستادگی در برابر تجاوز و جنایت است، مشغول اند.

این رسانه‌ها و این خبرنگاران شرافت انسانی و رسالت رسانه ای خود را زیر پا گذاشته و جان غیرنظامیان و اوضاع وخیم زندگی پناهجویان در منطقه را دستمایه تحقق اهداف شوم خود قرار داده اند؛ اهدافی که در اتاق فکر مثلث شوم و خبیث انگلیسی ـ آمریکایی ـ صهیونیستی ترسیم شده اند. این رسانه‌ها در حالی از بام تا شام برای مردم منطقه اشک تمساح می ریزند، که در برابر صدها جنایت تکفیریها علیه مردم بی گناه در سوریه، عراق، یمن، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها سکوت مطلق اختیار کرده اند.