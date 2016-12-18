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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰

روایت وحید جلیلی از اشرافیت مسئولان در «جهان آرا»

روایت وحید جلیلی از اشرافیت مسئولان در «جهان آرا»

دومین قسمت برنامه تلویزیونی «جهان آرا» با موضوع اشرافیت کارگزاران و دولتمردان در گفتگو با وحید جلیلی، یکشنبه شب ۲۸ آذرماه روی آنتن شبکه افق می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی مهمان دومین قسمت برنامه تلویزیونی «جهان آرا» می‌شود و قرار است در آن به چالش ها و مسایل پیش روی انقلاب اسلامی پرداخته شود. این برنامه که شنبه تا دوشنبه از شبکه افق پخش می شود در این قسمت با موضوع اشرافیت مسئولان و دولتمردان در جامعه دینی روی آنتن می رود.

وحید یامین پور و محمدحسین بدری اجرای این برنامه را بر عهده دارند و سه روز اول هفته به صورت زنده روی آنتن شبکه افق می رود.

«جهان آرا» هر هفته شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم روز بعد ساعت ۱۶ روی آنتن می رود.

کد مطلب 3852724

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