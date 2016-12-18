روند تخلیه حلب ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «مولود چاوش اوغلو» وزیر امورخارجه ترکیه در یادداشتی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: گفتگو با همه طرف های مسئول در خصوص اوضاع حلب به منظور تداوم روند تخلیه ساکنان شرق این شهر ادامه دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اوضاع و شرایط حلب فراموش نشدنی است، آورده است: امیدواریم روند مذاکره بر سر تخلیه ساکنان شرق حلب با موفقیت انجام شده و نتیجه مطلوب بدست بیاید.

این در حالی است که منابع خبری در ترکیه از گفتگو و رایزنی وزیر امورخارجه این کشور با «عبدالله بن زاید آل نهیان» و «فرانک والتر اشتاین مایر» وزرای امورخارجه امارات و آلمان خبر داده اند.

چاوش اوغلو پیش تر نیز با «محمد جواد ظریف» وزیر امورخارجه ایران گفتگوهایی را انجام داده بود.