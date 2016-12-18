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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

چاوش اوغلو:

روند تخلیه حلب ادامه خواهد داشت

روند تخلیه حلب ادامه خواهد داشت

وزیر امورخارجه ترکیه از تداوم تلاش برای روند تخلیه ساکنان مناطق شرق حلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «مولود چاوش اوغلو» وزیر امورخارجه ترکیه در یادداشتی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: گفتگو با همه طرف های مسئول در خصوص اوضاع حلب به منظور تداوم روند تخلیه ساکنان شرق این شهر ادامه دارد. 

وی در ادامه با بیان اینکه اوضاع و شرایط حلب فراموش نشدنی است، آورده است: امیدواریم روند مذاکره بر سر تخلیه ساکنان شرق حلب با موفقیت انجام شده و نتیجه مطلوب بدست بیاید.

این در حالی است که منابع خبری در ترکیه از گفتگو و رایزنی وزیر امورخارجه این کشور با «عبدالله بن زاید آل نهیان» و «فرانک والتر اشتاین مایر» وزرای امورخارجه امارات و آلمان خبر داده اند. 

چاوش اوغلو پیش تر نیز با «محمد جواد ظریف» وزیر امورخارجه ایران گفتگوهایی را انجام داده بود.

کد مطلب 3852919
شقایق لامع زاده

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