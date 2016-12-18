ناظر فدراسیون جهانی والیبال در تور جهانی کیش معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران بهمن ماه سال ۹۴ برای نخستین بار میزبان تور جهانی والیبال ساحلی در جزیره کیش بود که این نماینده روس نظارت بر آن را بر عهده داشت. دومین دوره تور جهانی والیبال ساحلی در ایران از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می شود که فدراسیون جهانی ایلیا را دوباره برای نظارت بر آن انتخاب کرد.

همچنین «راحله احدپور» به عنوان هماهنگ کننده فدراسیون جهانی با سازمان والیبال ساحلی ایران انتخاب شده و در این رقابت ها حضور خواهد یافت.

ثبت نام تیم ها برای شرکت در این رقابت ها از ۲۷ آذرماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

در جدول اصلی این رقابت ها ۲۴ تیم و در جدول مقدماتی ۳۶ تیم حضور خواهند داشت که تیم های شرکت کننده بر اساس رنکینگ در دو جدول قرار می گیرند.