جان کری با ملک سلمان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واس، وزیر خارجه آمریکا که به ریاض سفر کرده است، با پادشاه سعودی دیدار کرد.

در همین راستا، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا امروز در کاخ یمامه با ملک سلمان پادشاه سعودی دیدار کرد.

طرفین در این دیدار در خصوص برخی مسائل مشترک و آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است، ریاض و واشنگتن عوامل اصلی ۲۰ ماه تجاوز وحشیانه به مردم بی دفاع و مظلوم یمن و به شهادت رساندن هزاران نفر از آنان هستند. کاخ سفید با تسلیح سعودی ها و سرپوش گذاشتن بر جنایات آنها علیه مردم یمن نقش غیرمستقیم در این تجاوز ایفا می کند.