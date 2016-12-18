الجبیر: به مداخله ایران در منطقه پایان دهید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، وزرای خارجه سعودی و آمریکا پس از دیداری دوجانبه در ریاض در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کردند.

در همین راستا، «عادل الجبیر» وزیر خارجه رژیم سعودی در سخنانی عنوان کرد: هرنوع توافق در یمن فقط باید بر اساس طرح خلیج فارس و قطعنامه سازمان ملل حاصل شود. زیرا آنها مرجعی مورد توافق هستند.

وی در ادامه سخنانش با تکرار ادعاهای ضدایرانی خود درخواستی مضحکانه مطرح کرد و گفت: از جهان درخواست می کنیم که اقداماتی قاطعانه برای متوقف کردن مداخله های ایران در منطقه انجام دهند.

از سوی دیگر «جان کری» وزیر خارجه آمریکا نیز بدون توجه به نقش این کشور در ایجاد و گسترش تروریسم در منطقه و حمایت از داعش اعلام کرد: داعش در مسیر شکست است.

این در حالی است که تاکنون بارها پیش آمده است که مقامات کاخ سفید همزمان با شکست و تضعیف تروریست ها در سوریه، با برگزاری نشستی فوری در شورای امنیت خواستار برقراری آتش بس در مناطق درگیری شده تا بدین صورت به تروریست ها فرصت بازیابی دهند.

وی در ادامه سخنان خود سعی کرد از قامت حامی تروریسم خارج شود و عنوان کرد: واشنگتن انفجار تروریستی در شهر عدن یمن را محکوم می کند. ما باید به جنگ در یمن به صورتی پایان دهیم که امنیت سعودی ها حفظ شود. از طرف های یمنی می خواهم که به میز مذاکرات بازگردند.

وزیر خارجه آمریکا افزود: طرح ارائه شده از سوی سازمان ملل برای جنگ یمن قابل رایزنی است و طرح نهایی نیست. هدف نخست پایان دادن به جنگ یمن و دستیابی به راهکاری سیاسی برای بهبود وضعیت انسانی در این کشور است.

این در حالی است که سازمان های حقوق بشری بارها از کاخ سفید درخواست کرده اند با توقف حمایت تسلیحاتی از سعودی ها به کشتار و تشدید وخامت اوضاع انسانی در یمن پایان دهد.

جان کری در پایان در سخنانی همسو با متحد اصلی خود در منطقه مدعی شد که با مداخله ایران در یمن مخالف هستیم.

گفتنی است، وزیر خارجه آمریکا پیش از این دیدار با ملک سلمان پادشاه سعودی نیز دیدار کرده بود.