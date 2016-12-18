برودت هوا مدارس اردبیل را برای دومین روز متوالی به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش برف در روز جمعه و شنبه دمای هوای اغلب مناطق استان به شدت کاهش یافته و هم اکنون دمای اکثر شهرهای این استان نزدیک ۱۰ درجه زیر صفر گزارش می شود.

بطوریکه بیشترین کاهش دما در مناطق جنوبی و مرکزی استان مشاهده شد و دمای شهرستان خلخال با ۱۳ درجه زیر صفر رکورد سرما را در روز شنبه و یکشنبه شکست.

با وجود اینکه بارش برف از عصر یکشنبه قطع شده است، اما برودت هوا حاکم بوده و به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کاهش دما تداوم خواهد داشت.

برودت هوا که موجب شده بود مدارس ۱۲ شهر استان اردبیل به همراه دانشگاه‌ها در روز یکشنبه و همچنین مدارس نوبت بعدازظهر سه شهر نیز در این روز تعطیل شود، در ادامه موجب تعطیلی مدارس در روز دوم شد.

بر این اساس برای روز دوشنبه ۲۹ آذرماه نیز مدارس سری قبل از ظهر در اردبیل، ارشق، سرعین، مشگین شهر، نمین، نیر و هیر مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی تعطیل است.

همچنین در خلخال و لاهرود صرفا مقاطع پیش‌دبستانی به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل اعلام شده است.

به دلیل تعطیلی مدارس در روز پنج‌شنبه و تعطیلی رسمی در روز شنبه دانش آموزان استان اردبیل به مدت چهار روز متوالی است که به مدرسه نمی‌روند.