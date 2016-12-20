بشارت خاتم در کلام مسیح در گفتگوی این هفته «عصر»

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت عیسی(ع) بارها در سخنانش از ظهور پیامبر خاتم و دین اسلام گفت و در انجیل هم به این مساله اشاره شده است البته بعدها تحریف در این سخنان رواج یافت و عده ای هم آن را به نفع خود تفسیر کردند.

با این حال اصل و حقیقت ماجرا تغییر نکرده و بشارت این پیامبر به تحقق پیوست و حضرت محمد(ص) حدود ۶ قرن بعد، اسلام را به عنوان آخرین آیین الهی به جهانیان عرضه کرد.

برنامه «عصر» شبکه افق این هفته به همین مساله یعنی بشارت ظهور خاتم در کلام حضرت مسیح(ع) می پردازد. مهمان برنامه حجت الاسلام والمسلمین قائم مقامی کارشناس مسائل مذهبی است و با نادر طالب زاده، تهیه کننده و مجری «عصر» به گفتگو پیرامون بشارت مسیح در مورد پیامبر خاتم می پردازد.

بخشی دیگر از این برنامه به ویژگی های انجیل برنابا که معتبرترین آنهاست اختصاص دارد. در میان‌برنامه هم بخش هایی از فیلم سینمایی «بشارت منجی» از ساخته های نادر طالب زاده به نمایش در می آید.

«عصر» را می توانید سه شنبه ۳۰ آذرماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه افق تماشا کنید.