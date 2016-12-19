کشف طراحان گمنام مد و لباس در جشنواره تسنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی با بیان اینکه بانوان امروز شهرمان به حجاب به عنوان یک پوشش بنا به تاکیدات دینی و ملی تعلق خاطر خاصی دارند، گفت: با این حال نباید زنان و دخترانی که حجاب را برگزیدند از مد و پوشش روز جا بمانند و برهمین اساس برگزاری اینگونه جشنواره‌ها می‌تواند به زنان شهرمان کمک کند تا لباسی متناسب با سلیقه روز انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه شورای شهر از این جشنواره به دلیل تنوعی که در بحث پوشش اسلامی ایجاد می‌کند و حق انتخاب زنان شهر را برای خرید لباس‌هایی متناسب با نیاز، سلیقه و مد روز بالا می‌برد حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: عمده قشر جامعه را جوانان تشکیل می‌دهند و این قشر نیز براساس سن به سمت مد و زیبایی گرایش بیشتری دارد و بر همین اساس هر چه توان داریم باید از این جشنواره حمایت کنیم تا مد و لباس متناسب یک جوان مسلمان در اختیار افراد قرار داده شود.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اخیرا نمایشگاه مد و لباس اسلامی در کشور مالزی برگزار شد اما متاسفانه هیچ نماینده‌ای از کشور ما در آن نمایشگاه حضور نداشت، تصریح کرد: از این موضوع که هیچ تولیدکننده و طراحی از کشورمان در این جشنواره حضور نداشت، ناراحت شدم چراکه ایران جز بزرگترین کشورهایی است که می‌تواند در عرصه مد و لباس اسلامی حضور فعال داشته باشد و به طور قطع برگزاری جشنواره‌هایی همچون تسنیم در کشور می‌تواند ایران را یک گام به جشنواره‌های بین‌المللی نزدیک کند.

پیرهادی در خصوص اینکه حضور طراحان و تولیدکنندگان در این جشنواره را می‌توان به فال نیک گرفت، ادامه داد: جشنواره تسنیم علاوه براینکه زمینه ‌ای را برای بروز ایده‌های خلاقانه طراحان گمنام فراهم می‌کند، با عرضه تولیدات می‌تواند برای علاقمندان به حوزه مد، طراحی دوخت، خیاط و ... ایده‌های خوبی ارائه دهد و آنها را راغب کند که در این زمینه فعال‌تر شوند.

وی با اشاره به اینکه به طور قطع برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی در پاسخ‌گویی به نیاز بانوان در حوزه مد موثر خواهد بود، تاکید کرد: جشنواره تسنیم می‌تواند فرصتی برای پاسخگویی به نیاز و حس زیبایی زنان جامعه باشد، زنانی که حجاب را انتخاب کرده و در عین حال نمی‌خواهند از مد روز فاصله بگیرند.

پنجمین جشنواره تسنیم از ۲۲ تا ۲۹ دی ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.