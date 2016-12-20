به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حمیدی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح شبکه دولت الکترونیک در شهرستان ساوجبلاغ، با اشاره به اینکه تحقق دولت الکترونیک کار وزارت ارتباطات نیست، اظهار کرد: این وزارتخانه به‌عنوان هماهنگ‌کننده عمل می‌کند تا زیرساخت‌های برای تحقق این مهم در سراسر کشور فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی استان باید خدمات را به‌صورت الکترونیکی ارائه کنند، گفت: خدماتی که به‌صورت الکترونیک در مرکز استان ارائه می‌شود باید در شهرستان‌ها نیز ارائه شود.

حمیدی بابیان اینکه در حوزه مخابرات، فناوری اطلاعات، پست و ارتباطات سیار زیرساخت‌ها تامی خواهد شد، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید به‌عنوان یک محرک اصلی برای ارائه خدمات الکترونیک عمل کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری البرز با اشاره به اینکه ساوجبلاغ اولین شهرستانی است که کارگروه دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده است، گفت: درگاه دولت الکترونیکIran.ir آغاز به کارکرده است و خدماتی که وزارتخانه‌ها ارائه می‌کنند با دریافت شناسه پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: درگاه استانی البرز در سال جاری ایجاد خواهد شد تا مردم بتوانند از یک درگاه خدمات دولت را دریافت کنند در این صورت نیازی نیست شهروندان به پرتال‌های مختلفی مراجعه کنند.

حمیدی با اشاره به اینکه باید پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی استاندارد شود، گفت: این مهم در حال پایش است و امیدواریم درگاه‌های شهرستانی نیز تا سال آینده ایجاد شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری البرز در ادامه بابیان اینکه در حوزه خدمات دولت الکترونیک ۲۹۹ خدمت در البرز به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، گفت: اجرای دولت الکترونیک چهار مرحله دارد که مرحله نخست در استان البرز اجرایی شده است.

حمیدی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به البرز که بیست و ششم آبان ماه انجام شد، گفت: در این سفر ۳۴۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه ارتباطات افتتاح شد و امیدواریم تا پایان عمر دولت یازدهم نیز ۵۷۰ میلیارد تومان پروژه دیگر افتتاح شود.

وی بابیان اینکه عمده پروژه‌های حوزه ارتباطات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای چهار پروژه ملی در استان البرز درخواست مجوز کرده‌ایم که با نخستین مجوز موافقت شده است.

وی نخستیم مجوز برای پروژه ملی حوزه ارتباطات را «کارپوشه» ایرانیان اعلام کرد و گفت: در این کارپوشه یک کارتابل برای سرپرست خانوار تعریف می‌شود تا خدماتی مثل پرداخت قبض‌های مختلف که در حال حاضر به‌صورت فیزیکی صورت می‌گیرد، انجام شود.

حمیدی با تأکید بر اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تراکنش و تعاملی ارتباطی با مردم بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد، گفت: ۲۹۹ خدمتی که در حال حاضر به‌صورت الکترونیکی در البرز ارائه می‌شود مربوط به سه‌ماهه نخست سال جاری است و قطعاً این آمار افزایش چشمگیری داشته است.