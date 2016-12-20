سومین شماره فصلنامه «عکاسی» روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین شماره فصلنامه «عکاسی» با موضوع عکاسی جنگ (خط مقدم) و با همکاری صاحب‌نظران و هنرمندان ایرانی و خارجیِ این حوزه، منتشر شده و روی دکه‌های مطبوعاتی عرضه شده است.

چهره‌هایی چون محمد ستاری، محمدرضا طهماسب‌پور، پریسا رقمی، سامان توکلی، مجید پروانه‌پور، محمدرضا شریف‌زاده، نجف شکری قبادی، یونس محمد، احمد ناطقی، افسانه عابدین، محسن بایرام نژاد، محمدرضا مریدی، الناز امینی، مجید دوخته چی زاده، نسرین طالبی، محمد شمس، سولماز حدادیان، زانیار بلوری، رهام شیراز، روزبه ملکی، ایمان میری، صیاد نبوی، رامین طلایی، مریم کاظم زاده، منوچهر دقتی، مجید سعیدی، مهرزاد ارشدی، پژمان نظرزاد، مصطفی حریری، کیوان کریمی، کامران شریفی، امیررضا بانی شرکا و سیامک حاج محمد، با این شماره همکاری داشته‌اند.

همچنین عکاسانی نظیر علی فریدونی، سعید جان بزرگی، جاسم غضبان پور، مرتضی اکبری، امیرعلی جوادیان، حسن قائدی، رسول ملاقلی پور، مجید دوخته چی زاده، بهرام محمدی فر، کاظم اخوان، سعید صادقی، مهرزاد ارشدی، محمدحسین حیدری، محمود عبدالحسینی، بهزاد پروین قدس، محسن چوبدار، احسان رجبی، حمیدرضا ولی، مریم کاظم زاده، مجید سعیدی، محمود بدرفر، شادی قدیریان، گوهر دشتی، ساسان مویدی، سعید فرجی و مرتضی خاکی در این شماره از نشریه تخصصی «عکاسی»، مطالب و آثاری دارند.

مصاحبه اختصاصی مرتضی نیکوبذل با تیم پیج و نیز گفتگوی مجید سعیدی با آلفرد یعقوب زاده، و دست نوشته و عکس‌هایی ارائه نشده از کاوه گلستان، از دیگر مطالب شماره سوم فصلنامه «عکاسی» به شمار می‌رود. در زیر مروری داریم بر فهرست عناوین مطالب ارائه شده در سومین شماره فصلنامه «عکاسی» :

تروریسم‌گرافی، رضا وثوقی، تاریخ مختصر عکاسی جنگ در ایران، محمد ستاری، بلوک ویل، عکاس نبرد مَرو، محمدرضا طهماسب‌پور، نگاهی گذرا به تاریخ عکاسی جنگ و عکاسان جنگ، پریسا رقمی، آن جنگ هنوز باز نایستاده است، سامان توکلی، جستاری در باب عکاسی از جنگ، مجید پروانه پور، هفت گام زیبایی شناسی برای مستند نگاری جنگ، محمدرضا شریف زاده، کندی هیچ جنگی را سبب نبوده‌اند، نجف شکری، صدای جنگ صدای زشتیه، یونس محمد، نگاهی به عکس‌های سوریه حسن قائدی، احمد ناطقی، حقوق مالکیت ادبی و هنری عکس‌های جنگ، افسانه عابدین، از جمله مطالب این شماره است.

عکاس کلاسیک جنگ در عصر نوین، محسن بایرام نژاد، سلفی با جنگ، محمدرضا مریدی، نگاهی بر کتاب عکس کریستوفر براون :Lybian Suger، الناز امینی، ما برای دلمان به جنگ رفته بودیم، مجید دوخته چی زاده، مصاحبه با تیم پیج، مرتضی نیکوبزل، رابطه عینیت و ذهن در عکس‌ها و اشعار جنگ، نسرین طالبی، جنگ اجرای سیاه، محمد شمس، گفتگویی با یک عکاس مرده، سولماز حدادیان، زیستن و رنج کشیدن با عکس‌های درد و رنج، زانیار بلوری، لحظه ناقطعی، رهام شیراز – روزبه ملکی، لنزهای زخمی و نقل حقیقت، ایمان میری و ملاحظاتی در باب عکاسی جنگ در دفاع مقدس، صیاد نبوی، از دیگر مطالب شماره جدید عکاسی است.

یاد و خاطرۀ جیمز فولی؛ خبرنگار جنگ، رامین طلایی، مصاحبه با آلفرد یعقوب زاده، مجید سعیدی، خاطره یک زن، مریم کاظم زاده، عکاسی جنگ، منوچهر دقتی، عکاسی جنگ؛ قمار انسان‌دوستانه با مرگ، مجید سعیدی، عکاسی خط آتش، مهرزاد ارشدی، نگاهی به مجموعه‌های «زندگی امروز و جنگ» از گوهر دشتی و «نیل، نیل» ۱ از شادی قدیریان، پژمان نظرزاد، وقتی از عکاس جنگ حرف می‌زنیم، از چه کسی سخن می‌گوییم، مصطفی حریری، دستهای کاوه، کاوه گلستان، عکاسان ناعکاس، کامران شریفی، دوربین سپر بلا نیست، امیرضا بانی شرکا و عکاسی جنگ خاک، سیامک حاج محمد، بخش دیگری از عناوین مطالب این شماره را تشکیل می‌دهد.

مدیرمسئول و صاحب امتیاز این نشریه رضا وثوقی، سردبیر و مدیر هنری آن سیوا شهباز است. فصلنامه «عکاسی» که در ۲۵۲ صفحه و با بهای ۲۰ هزار تومان منتشر شده است، امروز در فروشگاه‌ باسمه خانه هنرمندان، عرضه شده و تا در چند روز آینده هم از طرق فروشگاه‌های آنلاین عکاسی دات کام، کتاب عکاسی، شهر کتاب‌ها و دکه‌های منتخب و... در تهران و شهرستان عرضه می‌شود.