درک مشترک افغانستان و جمهوری آذربایجان از مسائل منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری آذری، «محمد تقی خلیلی» سفیر افغانستان در جمهوری آذربایجان گفت: نقش حیاتی جمهوری آذربایجان در برگزاری کنفرانس قلب آسیا و میزبانی وزرای امور خارجه آسیا در سال 2017 جهت حل مشکلات منطقه ای نشان از تعهد و پایداری این کشور جهت حل مسائل منطقه از جمله مسائل مربوط به کشور افغانستان و استقرار صلح و ثبات در این کشور دارد.

وی افزود: بدون شک تا کنون هر دو کشور جهت مقابله با چالش های منطقه ای با یکدیگر همکاری کرده اند. این دو کشور از مسائل منطقه دارای درک مشترک بوده و جهت مقابله با آنها از نیروهای متحد و منسجم مشترک استفاده می کنند.

وی افزود: ما از جمهوری آذربایجان قدردانی می کنیم که ریاست و میزبانی کنفرانس وزاری امور خارجه آسیا جهت شناسایی و حل مسائل منطقه ای را عهده دار شده است. روابط مثبت بین دو کشور و تقویت آن یک تعامل منطقه ای و اسلامی است که صلح و رفاه را برای مردم افغانستان، جمهوری آذربایجان و منطقه فراهم می کند.

کنفرانس قلب آسیا معروف به «قلب آسیا-روند استانبول» برای نخستین بار در سطح وزیران امور خارجه، در سال 2011 به میزبانی شهر استانبول ترکیه که از مبتکران اصلی برگزاری آن بوده است٬ برگزار شد.