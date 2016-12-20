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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۱

درک مشترک افغانستان و جمهوری آذربایجان از مسائل منطقه

درک مشترک افغانستان و جمهوری آذربایجان از مسائل منطقه

سفیر افغانستان در باکو معتقد است افغانستان و جمهوری آذربایجان از مسائل منطقه ای درک مشترک داشته و جهت حل آنها با یکدیگر همکاری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری آذری، «محمد تقی خلیلی» سفیر افغانستان در جمهوری آذربایجان گفت: نقش حیاتی جمهوری آذربایجان در برگزاری کنفرانس قلب آسیا و میزبانی  وزرای امور خارجه آسیا در سال 2017 جهت حل مشکلات منطقه ای نشان از تعهد و پایداری این کشور جهت حل مسائل منطقه از جمله مسائل مربوط به کشور افغانستان و استقرار صلح و ثبات در این کشور دارد.

وی افزود: بدون شک تا کنون هر دو کشور جهت مقابله با چالش های منطقه ای با یکدیگر همکاری کرده اند. این دو کشور از مسائل منطقه دارای درک مشترک بوده و جهت مقابله با آنها از نیروهای متحد و منسجم مشترک استفاده می کنند.

وی افزود: ما از جمهوری آذربایجان قدردانی می کنیم که ریاست و میزبانی کنفرانس وزاری امور خارجه آسیا جهت شناسایی و حل مسائل منطقه ای را عهده دار شده است. روابط مثبت بین دو کشور و تقویت آن یک تعامل منطقه ای و اسلامی است که صلح و رفاه را برای مردم افغانستان، جمهوری آذربایجان و منطقه فراهم می کند.

کنفرانس قلب آسیا معروف به «قلب آسیا-روند استانبول» برای نخستین بار در سطح وزیران امور خارجه، در سال 2011 به میزبانی شهر استانبول ترکیه که از مبتکران اصلی برگزاری آن بوده است٬ برگزار شد.

کد مطلب 3855188

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