کشف کتیبه و خمره تاریخی هنگام گودبرداری ساختمان در خنداب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، محمود عیسی آبادی گفت: در پی اخبار رسیده مبنی بر کشف یک قطعه سنگ نوشته و خمره تاریخی هنگام انجام یک عملیات ساختمانی در شهرستان خنداب، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند و مشخص شد هنگام گودبرداری ساختمانی با یک دستگاه بیل مکانیکی، یک قطعه سنگ نوشته و خمره از زیر خاک بیرون آورده شده است.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان خنداب با اشاره به تحویل اشیاء تاریخی کشف شده به کارشناس سازمان میراث فرهنگی بیان داشت: در بررسی های اولیه از سوی کارشناسان اداره میراث فرهنگی شهرستان خنداب، اعلام شد که اشیاء کشف شده دارای ارزش تاریخی هستند.