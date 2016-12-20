اساتید و دانشجویان روانشناسی دانشگاه الزهرا تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، طی این تجمع تعدادی از اساتید این دانشگاه از جمله دکتر سیمین حسینیان، مدیر گروه مشاوره و دکتر مهر انگیز پیوسته گر مدیر گروه روانشناسی به ایراد سخنرانی پرداختند و دلایل مخالفت خود را با این انتقال بیان کردند . نکاتی مثل تبدیل شدن خدمات رواندرمانی به دارو درمانی و از بین رفتن استقلال این رشته و تزلزل در سازمان روانشناسی از محورهای سخنان ایشان بود.

در پایان این تجمع بیانیه اساتید و دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه الزهرا مبنی بر محکوم کردن انتقال این رشته به وزارت بهداشت قرائت شد.

در این بیانیه آمده است:

«امروز ما دانشجویان روانشناسی دانشگاه الزهرا در این مکان گرد هم آمده ایم تا اعتراض خود را در خصوص تصمیم اتخاذ شده مبنی بر جدایی رشته های روانشناسی بالینی، سلامت و خانواده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انتقال آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کنیم. چرا که جامعه روان شناسی معتقد است این تصمیم بسیار عجولانه و غیر تخصصی می باشد.

چرا باید برای انتقال یک رشته عده ای که معلوم نیست در این زمینه صلاحیت، تخصص و آگاهی لازم را دارند یا نه تصمیم گیری نمایند؟

چرا از اساتید و صاحبنظران این رشته در دانشگاه ها، مراکز علمی و سازمان نظام روانشناسی هیچگونه مشاوره ای گرفته نشده است؟

این تصمیم باعث نگرانی جامعه روانشناسان و دانشجویان روانشناسی نسبت به آینده تخصص و رشته خود ونیز پیامد های منفی این انتقال کارشناسی نشده بر سلامت روان جامعه شده است.

به همین دلیل مخالفت خود را با این اقدام اعلام می داریم و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر مسئولین مربوطه و تجدید نظر در این مورد می باشیم»