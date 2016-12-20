به گزارش خبرگزاری مهر، «الحاج اس سی» دبیرکل فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در پاسخ به نامه دکتر ضیایی، رئیس هلال احمر کشورمان درباره ضرورت کمکرسانی به آسیبدیدگان شهر حلب، با استقبال از کمکهای هلالاحمر ایران به مردم حلب، آورده است: این کمکها میتواند از طریق استمداد اضطراری فدراسیون صورت گیرد و دفاتر منطقهای فدراسیون در بیروت و دمشق آمادگی دارند هماهنگی و تسهیل لازم را انجام دهند.
دبیرکل فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هلالاحمر در این نامه ضمن ابراز نگرانی درباره وضع بشردوستانه در شهر حلب، تاکید کرده است: با همکاران خود در حلب سوریه ارتباط تنگاتنگ داریم و با همکاری نزدیک کمیته بینالمللی صلیب سرخ به خارج کردن شهروندان باقیمانده در حلب کمک کردهایم.
رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان پیش از این در نامهای به دبیرکل فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هلالاحمر اعلام کرده بود که از فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر انتظار میرود که علاوه بر افزایش توان عملیاتی خود در رفع نیازهای مردم آسیبدیده، از جمعیتهای ملی مشارکتکننده نیز دعوت کنند تا برای کمک به جمعیت هلالاحمر سوریه و کاهش رنج زنان و کودکان آسیبدیده از جنگ اقدامات یکسان و مشابه اتخاذ کنند.
جمعیت هلال احمر کشورمان در روزهای اخیر محمولهای بشردوستانه شامل پنج تُن دارو و ۷۰ تن چادرامدادی، پتو، ست ظروف، چراغ والوور، برنج و موکت به دولت سوریه تحویل داد.
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