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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۹

دبیرکل فدراسیون صلیب سرخ تاکید کرد؛

آمادگی صلیب سرخ برای ارسال کمک‌ های هلال‌احمر ایران به حلب

آمادگی صلیب سرخ برای ارسال کمک‌ های هلال‌احمر ایران به حلب

دفاتر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در بیروت و دمشق آماده ایجاد تسهیلات لازم برای رساندن کمک‌های بشردوستانه هلال‌احمر کشورمان به مردم آسیب‌دیده حلب در سوریه است.


به گزارش خبرگزاری مهر، «الحاج اس سی» دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در پاسخ به نامه دکتر ضیایی، رئیس هلال احمر کشورمان درباره ضرورت کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان شهر حلب، با استقبال از کمک‌های هلال‌احمر ایران به مردم حلب، آورده است: این کمک‌ها می‌تواند از طریق استمداد اضطراری فدراسیون صورت گیرد و دفاتر منطقه‌ای فدراسیون در بیروت و دمشق آمادگی دارند هماهنگی و تسهیل لازم را انجام دهند.

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در این نامه ضمن ابراز نگرانی درباره وضع بشردوستانه در شهر حلب، تاکید کرده است: با همکاران خود در حلب سوریه ارتباط تنگاتنگ داریم و با همکاری نزدیک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به خارج کردن شهروندان باقی‌مانده در حلب کمک کرده‌ایم.

رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان پیش از این در نامه‌ای به دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر اعلام کرده بود که از فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر انتظار می‌رود که علاوه بر افزایش توان عملیاتی خود در رفع نیازهای مردم آسیب‌دیده، از جمعیت‌های ملی مشارکت‌کننده نیز دعوت کنند تا برای کمک به جمعیت هلال‌احمر سوریه و کاهش رنج‌ زنان و کودکان آسیب‌دیده از جنگ اقدامات یکسان و مشابه اتخاذ کنند.

جمعیت هلال احمر کشورمان در روزهای اخیر محموله‌ای بشردوستانه شامل پنج تُن دارو و ۷۰ تن چادرامدادی، پتو، ست ظروف، چراغ والوور، برنج و موکت به دولت سوریه تحویل داد.

کد مطلب 3855542
حبیب احسنی پور

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