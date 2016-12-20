ظرفیت فضای مجازی می تواند در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری عصر سه شنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین که با حضور استاندار

در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی می توانیم به سمت پیشبرد تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گام برداریم و از حوزه فناوری اطلاعات برای بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی استفاده کنیم.

وی افزود: کاهش شکاف دیجیتالی در کشور به عنوان یکی از اهداف دولت است لذا در آغاز فعالیت آقای روحانی شاهد تصویب قانونی بودیم که به الزام اختصاص درآمدهای بخش فناوری اطلاعات به منظور توسعه زیرساخت های این بخش تاکید داشت.

براری تصریح کرد: با افزایش زیرساخت های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات، علاوه بر شهرها بسیاری از روستاها نیز از خدمات الکترونیکی در کنار تلفن های ثابت و همراه و اینترنت پرسرعت برخوردار شده اند و امروزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مزیت های نوین در توسعه کشورهاست و با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی خلاق می توان از طریق فعالیت در این حوزه به تولید ثروت رسید.

وی از ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرک توسعه در عصر حاضر یاد کرد و افزود: سهم کشور از درآمدهای مربوط به این حوزه ناچیز است که باید این نقیصه برطرف شود و با اجرای طرح های دولت به منظور تقویت زیرساخت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شکاف دیجیتالی در کشور کاهش یافته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در سال ۲۰۱۳ سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد جهان سه هزار و ۵۰۰ میلیارد یورو بوده گفت: با توجه به شاخص های مرتبط با جمعیت، مساحت و سهم تولید علم در داخل باید یک درصد از این میزان به کشور اختصاص پیدا می کرد، درحالی که سهم ایران در سال گذشته در این بخش۳۹۰ هزار میلیارد ریال معادل یک چهارم سهم مورد انتظار بوده است.

براری اظهارداشت: سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقتصاد جهان براساس پیش بینی ها در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۵ تا ۷ هزار میلیارد یورو افزایش می یابد که مطابق با شاخص های کشورمان باید از این میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ایران اختصاص پیدا کند.

وی بیان کرد: با این وجود پیش بینی ما این است تا پایان برنامه ششم توسعه باید از وضعیت فعلی یک هزار میلیارد ریال از بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور درآمد ایجاد شود و همه برای تحقق این هدف تلاش کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سهم خدمات در بخش اقتصاد باید افزایش پیدا کند، اظهار کرد: در حال حاضر سهم این بخش در کشورهای توسعه یافته بیشتر از ۷۰ درصد است ولی در کشور هنوز با رسیدن به این رقم فاصله داریم.

براری تقویت دولت الکترونیک را ضروری دانست و گفت: کاهش هزینه، افزایش کیفیت و سرعت، ارتقای بهره وری و کم شدن مفاسد اداری از مزایای تقویت خدمات الکترونیکی در دستگاه های اجرایی است.

وی افزود: در حال حاضر خدمات الکترونیک در سیستم بانکی کشور به خوبی ترویج شده وارائه این خدمات ازبستر فناوری اطلاعات ضمن صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه ها، موجب شده تا هزینه ارائه هر خدمت که در حالت سابق ۱۰ هزار ریال بود به ۱۵۰ ریال کاهش یابد.

این مسئول در ادامه به نقش فناوری اطلاعات در رونق حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاه هایی چون میراث فرهنگی و شهرداری ها می توان از ظرفیت این بخش برای رونق بخش گردشگری استفاده کرد.

وی با بیان اینکه امروزه شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در حال تبدیل شدن به برترین برندهای اقتصادی دنیا هستند، اظهار کرد: امروز تغییر و چرخش بازار را به سمت این حوزه شاهد هستیم و گفته می شود تا سال ۲۰۲۰ هر ۱۰ برند برتر دنیا در این بخش فعال خواهند بود.

براری، خواستار فعالیت بیشتر دانشگاه ها برای تولید ثروت با استفاده از فناوری اطلاعات شد و گفت: دانشگاه ها باید با استفاده از ظرفیت های این حوزه دانشجویان کارآفرین و خلاق را تحویل جامعه بدهند.

وی گفت: بیشترین ارزش افزوده مربوط به فعالیت های بخش خدمات است در حالی که در صنعت برای ایجاد یک شغل باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان سزرمایه گذاری شود اما در حوزه خدمات می توان با ۵ میلیونتومانت شغل ایجاد کرد و سرعت کار نیز بالاتر است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با استفاده از ظرفیت فضای مجازی با کمک بخش خصوصی می توان شاهد تحول در ارائه خدمات مرتبط با حوزه های گردشگری، امور شهری و بخش سلامت بود و با ساختن نرم افزارهای ارائه دهنده خدمات توسط دانشجویان خلاق درآمدهای قابل ملاحظه ای کسب کرد.

۲۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری زیرساختی در استان قزوین

براری از قزوین به عنوان استانی مستعد برای خلق ثروت در حوزه فناوری اطلاعات یاد کرد و گفت: این استان با برخورداری از ۱۳۰ هزار دانشجو و داشتن نیروی انسانی با دانش می تواند در این حوزه گام های بسیاری موثری بردارد.

وی با اشاره به افزایش پهنای باند اینترنت در استان قزوین در دولت یازدهم از ۲۹ به ۱۲۰ گیگابایت، اظهار کرد: دولت بستر استفاده از فناوری اطلاعات به منظور توسعه بخش های مختلف را فراهم کرده است بنابراین باید از این بسترها به خوبی برای تحقق اهداف پیش بینی شده و ایجاد درآمد و ثروت استفاده کنیم.

براری گفت: همزمان باکشورهای توسعه یافته، فناوری ارتباطات نسل چهارم در شهرها و روستاهای کشور ارائه شده که بیانگر افزایش سرمایه گذاریها در این حوزه است به طوری که درسال گذشته یک هزار و۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری به منظور تقویت زیر ساخت های حوزه فناوری اطلاعات در قزوین صورت گرفت و تا پایان کار دولت یازدهم نیز یک هزار میلیارد ریال دیگر در این بخش در این استان سرمایه گذاری می شود.