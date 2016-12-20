آنکارا و مسکو «جنبش گولن» را عامل ترور سفیر روسیه می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح،‌ «مولود چاوش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه به «جان کری» همتای آمریکایی خود گفت که هم آنکارا و هم مسکو جنبش وابسته به «فتح الله گولن» را در ترور سفیر روسیه مقصر می دانند.

منابع دیپلماتیک روز سه شنبه اعلام کردند که وزرای خارجه آمریکا و ترکیه بنا به درخواست جان کری، تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

منابع آگاه گفتند که این دیپلمات عالیرتبه ترکیه به همتای آمریکایی خود گفت که «هم ترکیه و هم روسیه فرقه تروریستی گولن را عامل ترور آندری کارلوف ‌سفیر روسیه می دانند».

سفیر روسیه روز دوشنبه در هنگام سخنرانی در یک نمایشگاه نقاشی در آنکارا از سوی یک فرد مسلح هدف گلوله قرار گرفت.

شایان ذکر است که جنبش فتح الله گولن توسط «فتح الله گولن» واعظ اسلامی ترک تبار مقیم آمریکا رهبری می شود.

منابع آگاه در ادامه افزودند که کری و چاوش اوغلو پیرامون نشست سه جانبه ترکیه- روسیه- ایران که اوایل روز سه شنبه در مسکو برگزار شد، با یکدیگر گفتگو کردند.