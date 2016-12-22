بخشیدن جان دوباره به ۴ بیمار با اهدای عضو در مشهد

ابراهیم خالقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص ششصد وبیست و ششمین عمل اهدا عضو این دانشگاه اظهار کرد: اعضای مرحوم حسین صفائی ۵۶ ساله پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش تحت عمل جراحی اهدا عضو قرار گرفت.

وی افزود: اعضای او در مرکز پیوند اعضای منتصریه مشهد به طور رایگان به چهار بیمار نیازمند به عضو اهدا شد.

مسئول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه کبد این بیمار به مردی ۴۷ ساله ساکن تبریز اهدا و پیوند شد، افزود: قرنیه های این فرد نیز در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء مشهد به یک زن ۷۶ ساله ساکن سبزوار و یک مرد ۸۹ ساله ساکن مشهد پیوند شد.

وی تصریح کرد: بخشی از پوست مرحوم نیز برای پیوند به بیماران دچار سوختگی به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد.