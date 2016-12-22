دلار ۸ تومان ارزان شد/قیمت به ۴۰۰۵ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(پنجشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار با ۸ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۴۰۰۵ تومانی معامله شد، این در حالی است که قیمت یورو ۴۲۷۴ تومان، پوند ۴۹۳۳ تومان، درهم امارات ۱۱۲۸ تومان و لیر ترکیه نیز ۱۱۶۴ تومان است.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید با ۱۱۰۰ تومان افزایش، به یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۶۰۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۹۷ هزار تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۱ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۲ هزار و ۷۱۰ تومان است.
|نوع سکه/ارز
|قیمت(تومان/دلار)
|دلار
|۴۰۰۵ تومان
|یورو
|۴۲۴۷ تومان
|پوند
|۴۹۳۳ تومان
|درهم امارات
|۱۱۲۸ تومان
|لیر ترکیه
|۱۱۶۴ تومان
|سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان
|سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۰۳ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۲۰ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۱۹۷ هزار تومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۱۳۱ دلار و ۶۰ سنت
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۲ هزار و ۷۱۰ تومان
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