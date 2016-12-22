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۲ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

در جریان معاملات بازار آزاد؛

دلار ۸ تومان ارزان شد/قیمت به ۴۰۰۵ تومان رسید

دلار ۸ تومان ارزان شد/قیمت به ۴۰۰۵ تومان رسید

در جریان معاملات آخرین روز هفته، قیمت هر دلار با ۸ تومان کاهش به ۴۰۰۵ تومان رسیده؛ این در حالی است که روز گذشته قیمت تا ۴۰۱۳ تومان نیز بالا رفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(پنجشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار با ۸ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۴۰۰۵ تومانی معامله شد، این در حالی است که قیمت یورو ۴۲۷۴ تومان، پوند ۴۹۳۳ تومان، درهم امارات ۱۱۲۸ تومان و لیر ترکیه نیز ۱۱۶۴ تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با ۱۱۰۰ تومان افزایش، به یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۶۰۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۹۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۱ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۲ هزار و ۷۱۰ تومان است.

جدول قیمت سکه و ارز در بازار آزاد امروز(پنجشنبه) تهران
نوع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار)
دلار ۴۰۰۵ تومان
یورو ۴۲۴۷ تومان
پوند ۴۹۳۳ تومان
درهم امارات ۱۱۲۸ تومان
لیر ترکیه ۱۱۶۴ تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان
نیم سکه ۶۰۳ هزار تومان
ربع سکه ۳۲۰ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۹۷ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۱ دلار و ۶۰ سنت
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۷۱۰ تومان

کد مطلب 3857055

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    نظرات

    • قادر IR ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ارزانی دلار نتیجه تیم مجرب دولت امید است به راستی این بنام اقتصاد دانان چگونه و با چه رویی خود را مدیر مینامند.من پیشنهادی دارم بخاطر رضای خدا از برنامه ریزیها ی غلط خود دست بردارند ترن اقتصاد ایران طولی نخواهد کشید به روی ریل بر میگردد.

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