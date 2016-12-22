دلار ۸ تومان ارزان شد/قیمت به ۴۰۰۵ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(پنجشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار با ۸ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۴۰۰۵ تومانی معامله شد، این در حالی است که قیمت یورو ۴۲۷۴ تومان، پوند ۴۹۳۳ تومان، درهم امارات ۱۱۲۸ تومان و لیر ترکیه نیز ۱۱۶۴ تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با ۱۱۰۰ تومان افزایش، به یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۶۰۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۹۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۱ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۲ هزار و ۷۱۰ تومان است.