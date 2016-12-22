جرایم در قم ۲۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خسروی ظهر پنجشنبه در همایش نقش ائمه جماعات مساجد در کاهش ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی که در سالن اجتماعات مدرسه علمیه دارالشفا قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: روحانیت همواره نقش محوری در جامعه ما داشته و از ابتدای انقلاب تاکنون نیز این محور بودن ادامه دارد و در حقیقت رکن اصلی مشارکت پذیری جامعه به شمار میرود.
مدیر کل مشارکتهای عمومی ناجا با اشاره به اجرای طرح شورای معتمد محلهها اظهار داشت: این طرح در سال ۸۷ تهیه و تدوین شد و هدف آن اتقای شاخصهای نظم و امنیت عمومی و کاهش هزینههای نظم و امنیت و نیز افزایش سرمایههای اجتماعی بوده است.
وی عنوان کرد: این طرح مدتی در برخی از پاسگاههای استان کرمان به صورت آزمایشی اجرا شد که بازخوردهای خوبی به همراه داشت هر چند که در برههای شاهد کاهش راندمان کاری بودیم.
خسروی افزود: در کشور ما در ۶ ماه ابتدای سال بیش از هزار جلسه شورای معتمد محل برگزار شده است و در استان قم نیز با اجرای این طرح شاهد کاهش ۲۰ درصدی جرائم در ۶ ماه نخست سال بودیم.
وی افزود: امنیت، یک فرآیند جمعی است که باید نهادهای مختلف برای فراهم سازی آن تلاش کنند.
مدیر کل مشارکتهای عمومی ناجا با بیان اینکه روحانیت در طرح شورای معتمدین محله نقش محوری دارد، گفت: ما تأکید کردیم که جلسات شورای معتمدین محله با حضور روحانیون و ائمه جماعات در مساجد برگزار شود و نیروی انتظامی تنها به عنوان یک عضو از جلسه در آن شرکت کند.
وی تأکید کرد: نباید نقش روحانیت در راستای ایجاد امنیت در کشور کمرنگ شود و ما در حوزه تبلیغات هیچ جایی بالاتر از مسجد نداریم.
خسروی گفت: سامانه ۱۹۷ برای نظارتهای مردمی بر نیروی انتظامی راه اندازی شده است که در کنار سامانه ۱۱۰ مردم به راحتی میتوانند با نیروی انتظامی در ارتباط باشند.
وی همچنین عنوان کرد: در هر نقطه از کشور آسیبهای پاسگاهها شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری مردم و مسئولان بتوانیم در راستای برقراری نظم و امنیت تلاش کنیم.
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