نانوپوشش ضدجلبک تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شرکت (نانوهیدروفوبیکس (Nano Hydrophobics) ) فعال در حوزه تولید نانوپوشش بهعنوان شرکت برتر در نمایشگاه کارآفرینی Valley Entrepreneur انتخاب شد.
این شرکت، تحقیقاتی در حوزه انرژی در مرکز تحقیقاتی نانوساینس وزارت انرژی آمریکا انجام داده است. این تحقیقات در آزمایشگاه ملی لورنس برکلی و در بخش Molecular Foundary انجام شدهاست.
نانوهیدروفوبیکس در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد تا تحقیقاتی در حوزه پوششهای نانومقیاس انجام دهد. این شرکت به دنبال نانوپوششهایی است که بتواند مانع از رشد خزهها و زیستترکیبات مختلف روی سطح شود. نانوهیدروفوبیکس پوششی با ضخامت نزدیک به ۲۰۰ نانومتر از جنس پلیمر است. این نانوپوشش میتواند انرژی سطحی بسیار پایینی ایجاد کند.
مشکل رشد زیست ترکیبات و جلبکها روی سطح برای صنایع مختلف در آمریکا وجود دارد. این مشکل مسئول یک درصد از گاز گلخانهای تولید شده در آمریکا است. همچنین این ترکیبات میتوانند هزینه تولید را نیز افزایش دهند.
پیتر بوید از بنیانگذاران شرکت نانوهیدروفوبیکس معتقد است که تیم راستاز شرکاء کسب و کار این شرکت از انتخاب نانوهیدروفوبیکس به وجد آمده است.
بوید معتقد است، این انتخاب به ما فرصت میدهد تا وارد Central Valley شویم. ما ارتباط خوبی در این نمایشگاه ایجاد کردیم. ما به دنبال شرکاء و مشتریان بیشتری هستیم تا این فناوری را توسعه داده و از آن برای محافظت از سطح استفاده کنیم.
این فروم همکاری میان مرکز نوآوری لیلیز و مرکز کارآفرینی در ایالت فرسنو است. این فروم فرصتی مناسب برای شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها، سرمایهگذاران بزرگ، شرکتهای نوپا، متخصصان ارزیابی و رهبران صنعتی است تا درباره فرصتهای مالی و اقتصادی با هم گفتگو کنند.
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