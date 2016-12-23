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۳ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

ولادیمیر پوتین؛

آزادسازی حلب مهم ترین عامل عادی شدن اوضاع سوریه و منطقه است

آزادسازی حلب مهم ترین عامل عادی شدن اوضاع سوریه و منطقه است

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که آزادسازی حلب از چنگ عناصر تروریستی مهم ترین عامل برای عادی شدن وضعیت در سوریه و منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز جمعه در سخنانی به تشریح دستاوردها در اراضی سوریه پرداخت.

رئیس جمهور روسیه در سخنانی تاکید کرد: آزادسازی حلب از چنگ عناصر تروریستی مهم ترین عامل برای عادی شدن وضعیت در سوریه و منطقه است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اقدامات برای تحقق صلح جامع در سوریه با مشارکت تمامی طرف های مربوطه ادامه خواهد یافت. ما برای متوقف کردن اقدامات نظامی در تمامی اراضی سوریه تلاش خواهیم کرد.

پوتین در ادامه گفت: تلاشها برای برقراری صلح نهایی در سوریه با مشارکت تمامی طرف ها، از جمله دولت سوریه، ایران و ترکیه را ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: روسیه امروز از هر متجاوز احتمالی قوی تر است و آمریکا را خطری برای خود نمی داند.

تشکر از ایران

رئیس جمهور روسیه در ادامه با اشاره به تخلیه شهر حلب گفت: تخلیه ۱۰۰هزار نفر از حلب، بزرگترین عملیات انسانی در جهان بوده و این اتفاق بدون نیروهای ایران، ملت ایران، رئیس جمهور سوریه و رئیس جمهور ترکیه رخ نمی‌داد.

کد مطلب 3857566

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