هنر معاصر ایران ۱۲میلیارد و ۲۳۳میلیون تومان چکش خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین حراج تهران ویژه هنرمندان معاصر ایران، آثاری از رضا رینه ای، بهرام حنفی، علیرضا کرمی، محمد بزرگی، مهرداد صدری، همایون سلیمی، عبدالحمید پازوکی، هادی جمالی، فرشید مثقالی، فرهاد مشیری، منوچهر یکتایی، سعید صادقی، پریوش گنجی، مرتضی گودرزی دیباج، نیما پتگر، فریده لاشایی، عباس کیارستمی، علی شیرازی، حسین زنده رودی، کاظم چلیپا، بیتا وکیلی، بابک اطمینانی، محمد فرنود و ... عرضه شده است.

ششمین حراج تهران ویژه هنرمندان معاصر در حالی آغاز شد که چکش حراج در دستان حسین پاکدل قرار داشت.

احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و علی مرادخانی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدمحمد بهشتی نیز از حاضران در حراج بودند.

گران ترین آثار ششمین حراج تهران

در ششمین حراج تهران ویژه هنرمندان معاصر، ۱۲۰ اثر چوب حراج خوردند که گران ترین آثار به شرح زیر بوده است:

شماره های سیاه روی سفید/ فرهاد مشیری/۸۵۰ میلیون تومان

نی لبک زن/ بهمن محصص/۶۰۰ میلیون تومان

بخواب گل شکستنی/ فرهاد مشیری/ ۵۰۰ میلیون تومان

شکار سبز در سبز/ رضا درخشانی/۵۰۰ میلیون تومان

بدون عنوان از مجموعه دکتر مصدق/ فریده لاشایی/ ۴۴۰ میلیون تومان

بدون عنوان/ منوچهر یکتایی/ ۴۰۰ میلیون تومان

سیاووش/ فرح اصولی/ ۲۶۰ میلیون تومان

عشق در همه جا / رضا درخشانی/ ۳۰۰ میلیون تومان

در ستایش موندریان/ منیر فرمانفرماییان/ ۳۰۰ میلیون تومان

بدون عنوان از مجموعه سفید برفی/ کیارستمی/۲۰۰ میلیون تومان

بدون عنوان/ بهمن محصص/ ۲۶۰ میلیون تومان

بدون عنوان/ فریده لاشایی/ ۲۴۰میلیون تومان

گره/ کوروش شیشه گران/ ۲۶۰ میلیون تومان

بدون عنوان/ حسین زنده رودی/ ۲۴۰میلیون تومان



کویر/ پرویز کلانتری/ ۲۴۰میلیون تومان



بدون عنوان/ منصور قندریز/ ۲۲۰ میلیون تومان

وسوسه/ پویا آریان پور/ ۳۴۰ میلیون تومان

تارنواز/ کوروش شیشه گران/۳۴۰ میلیون تومان

بدون عنوان/ منوچهر یکتایی/ ۳۸۰ میلیون تومان

بدون عنوان/ حسین زنده رودی/ ۳۶۰ میلیون تومان