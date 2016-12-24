به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی و تعیین ارزش وتعرفه گمرک ایران، در بخشنامه‌ای جزئیات نحوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی از محل ورود موقت را اعلام کرده که بر این اساس، نظر به اینکه ارزش مواد اولیه کالاهای وارداتی و یا کالای ورود موقت‌شده به هنگام ورود و ترخیص T مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین انجام تشریفات تسویه برای رویه ورود موقت به منظور تولید یا پردازش ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و نیز استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی بر اساس کیل مصرف و با توجه به وزن ورودی و صادراتی کالا انجام می‌شود، لذا به هنگام صادرات کالاهای مذکور از محل ورود موقت مواداولیه یا اقلام بکار رفته در تولید کالاهای صادراتی که ارزش آنها در پرتال ثبت نشده، با رعایت مفاد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی نسبت به صدور کالاهای صادراتی اقدام خواهد شد.

بر این اساس، پس از صدور کالا، مراتب باید با تکمیل فرم PQ۳۲ جهت بررسی و طرح در کارگروه تعیین ارزش گمرکی موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در اسرع وقت به این دفتر ارسال شود؛ این در شرایطی است که موضوع ورود موقت از جمله تسهیلات گمرکی به شمار می رود که گمرک ایران به صادرکنندگان و تولید کنندگان اجازه می‌دهد تا مواد اولیه کالاهای صادراتی را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد و یا نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد اولیه بکار رفته در تولید کالاهای صادراتی اقدام نمایند.

بر این اساس، محصولات تولیدی صادراتی از محل ورود موقت هم عمدتاً آرد، ماکارونی، لوله و پروفیل، میلگرد، تابلوی برقی الکتریکی، لوله‌های پلی‌اتیلن، روغن خوراکی تصفیه شده، شیرینی و شکلات و فرآورده‌های لبنی است.

مقصد عمده کالاهای صادراتی از محل ورود موقت مواد اولیه؛ کشورهای امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه، کشورهای شرق آسیا همچون کره جنوبی، چین، هند و ترکیه است.