به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تایمز آو ایزرئیل»، «سامانتا پاور» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد تصویب قطعنامه شورای امنیت برای توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین را تأکیدی دوباره بر موضع دیرینه این شورا در خصوص «عدم وجاهت قانونی شهرکهای یهودی نشین» می داند.

وی ادعا کرد که موضع آمریکا در قبال این قطعنامه «کاملاً با پیشینه دو حزبی» نحوه برخورد رؤسای جمهور آمریکا با موضوع شهرک سازی اسرائیل طی چندین دهه گذشته «منطبق» است.

پاور همچنین گفت که «آمریکا با هر واژه این قطعنامه موافق نیست و بنابراین به این قطعنامه رأی مثبت نداد».

وی در ادامه می افزاید که مشکل شهرک سازی بسیار بغرنج شده است و بنابراین، «باید میان شهرک سازی ها و راه حل دو دولت یکی را انتخاب کرد».

پاور همچنین متذکر شد که رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه شورای امنیت از تعهد بی بدیل این کشور برای تأمین امنیت اسرائیل نخواهد کاست.