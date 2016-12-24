به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی نوآوری های علمی و پژوهشی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان یزد اظهار داشت: دانشجویان باید روی پژوهش تمرکز داشته باشند و امور پژوهشی منحصر به ارائه پایان نامه نباشد بلکه باید عملیات اکتشاف از طریق تحقیق بر روی یک موضوع صورت بگیرد تا به نتایج مطلوب برسیم.

وی با اشاره به اینکه عده ای در دانشگاه‌ها اقدام به کپی برداری مطالبی کرده و آن را به عنوان تحقیق به اساتید خود ارائه می دهند، افزود: به هیچ عنوان نمی توان نام تحقیق بر روی این دست فعالیت ها گذاشت.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های دانشگاه فرهنگیان و تفاوت آن با سایر دانشگاه های کشور عنوان کرد: دانشگاه‌های دیگر بر بحث علم آموزی تاکید و توجه دارند اما دانشگاه فرهنگیان علاوه بر علم آموزی بر موضوع پرورش نیروی انسانی و انسان سازی نیز تاکید دارد.

میرمحمدی بیان کرد: همین تفاوت‌ها نقش دانشگاه فرهنگیان را حائز اهمیت کرده است زیرا دانشگاه فرهنگیان با این رسالت خود سرمایه های انسانی برای امروز و آینده تربیت می کند.

رئیس هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان یزد ادامه داد: تحقیق و پژوهش در جامعه از ضرورت های اساسی است و پژوهش در واقع همان جستجوگری است که روحیه آن باید در معلمان آینده تقویت شود.

وی افزود: باید برای تبدیل دنیای مجهولات به معلومات از طریق تحقیق و پژوهش، علم و فناوری، خلاقیت و نوآوری اقدام کنیم و امیدواریم دانشگاه فرهنگیان با تمرکز بر موضوع پژوهش بتوانند دستاوردهای خوبی در سیستم آموزشی داشته باشند.

در نخستین جشنواره ملی نوآوری های علمی و پژوهشی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان که به میزبانی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، از برگزیدگان طرح‌های پژوهشی، مولفان کتب و اساتید پژوهشگر با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره تجلیل شد.

این همایش طی روزهای سوم و چهارم دی‌ماه جاری در دانشگاه فرهنگیان یزد با حضور ۳۰۰ نفر از دانشجویان، کارشناسان پژوهش و اساتید دانشگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور برگزار شد.