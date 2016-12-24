استان سمنان در رتبه دوم زیرساخت فناوری اطلاعات قرار دارد

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر اینکه استان سمنان دارای ظرفیتهای خوب حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات است، ابراز داشت: امروزه ترویج ارتباطات در مراکز استانها دو ویژگی را میطلبد که نخست زیرساختهای لازم برای توسعه ارتباطات است و سپس نیروی انسانی که خوشبختانه سمنان هر دو این ویژگیها را در بهترین سطح دارد.
وی افزود: ازلحاظ زیرساختهای ارتباطی امروز تنها استان تهران است که از سمنان وضعیت مطلوبتری دارد و این نشاندهنده ظرفیت و مزیتهای خوب سمنان در بین استانهای کشور بهخصوص در حوزه انتقال دادهها و اطلاعات است که میتوان با برنامهریزی دقیق در این استان تحولات خوبی را طرحریزی کرد.
از هر شش نفر در استان سمنان یک نفر دانشجو است
معاون امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بابیان اینکه در استان سمنان از هر شش نفر یک نفر دانشجو است، گفت: وجود این ظرفیت که در برخی شهرستانها به ازای هر چهار نفر یک دانشجو وجود دارد نشان از مزیت نیروی انسانی مستعد در این استان است که با برنامهریزی دقیق بر روی آن میتوان توسعه فناوریهای نوین را در سایه تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی میسر کرد.
براری در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از کارکردهای ویژه فناوری اطلاعات را تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و ابراز داشت: امروز حضور ما در استان سمنان باهدف بحث و تبادلنظر در حیطههایی است که با ورود فناوریهای ارتباطی میتوان در آنها به مزیتهایی دستیافت که نخستین هدف آن تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی یکی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی را استفاده حداکثری از ظرفیتهای یک جامعه برای خلق ثروت دانست و تصریح کرد: این امر باوجود زیرساختهای خوب استان سمنان میتواند در سایه همکاری تمام نهادهای خدماتی، علمی، پژوهشی، اجرایی و ... بهخوبی تحقق یابد و این امر نقشآفرینی حیطه ارتباطات با مقوله شعار سال است.
طرحهای خوب فناوری ارتباطات در استان سمنان برنامهریزیشد
معاون وزیر ارتباطات بابیان اینکه در حیطه فناوری ارتباطات طرحهای خوبی در استان سمنان برنامهریزیشده است، گفت: امروز باید بتوانیم با همکاری مسئولان استانی کسبوکار و تولید ثروت را با کمک فناوریهای نوین در دستور کار قرار دهیم و در این راستا همکاری دانشجویان و مرکز علمی با کسبوکارهای بومی میبایست گسترش یابند.
براری بیان داشت : امروز استان سمنان ازلحاظ صنایعدستی و گردشگری دارای مزیتهای فراوانی است که قطعاً میتواند طراحی پروژههایی در این زمینه به خلق ثروت و همچنین شناساندن ظرفیتهای استان به سطح کشور و جهان مؤثر باشد.
وی افزود: دیگر حوزهای که میتوان با ورود به آن مزیتهای استان سمنان را تقویت کرد، حوزه کشاورزی است که این حیطه نیز با توجه به شرایط اقلیمی استان، یکی از مزیتهای آن محسوب میشود لذا امیدواریم بتوانیم با بهرهگیری از فناوریهای آی سی تی در حوزه تولید، بستهبندی و عرضه محصولات کشاورزی مقوله تولید ثروت را با کمترین هزینه تحقق بخشیم.
توسعه خدمات شهری با ورود آی سی تی در استان سمنان
معاون امور مجلس وزارت ارتباطات، توسعه خدمات شهری را دیگر حیطه ورود آی سی تی در استان سمنان دانست و ابراز داشت: امیدواریم در آیندهای نزدیک بتوانیم با همکاری شهرداری سمنان، این شهر را به شهری هوشمند در زمینهٔ آی سی تی تبدیل کنیم.
براری افزود: ترویج و اشاعه شبکههای هوشمند همچنین میتواند درزمینهٔ انرژی و چاههای هوشمند کشاورزی نیز خدمات قابلتوجهی به استان سمنان برساند که دراینبین اهتمام ویژه مسئولان نسبت به پیگیری اجرای این طرحها نیاز است.
وی با بیان اینکه ما در کشور همچنان خودباوری تولید ثروت از راه فناوری های نوین را به وجود نیاورده ایم حال آنکه بهترین استعدادها در کشورمان وجود دارد، ابراز داشت: در سال ۹۴ سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان سه هزار و ۵۰۰ میلیارد یورو بود که باید ایران ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب می کرد، اما سهم سال گذشته ایران ۳۹ هزار میلیارد تومان بود و برای جبران این امر باید فرهنگسازی مناسب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه با حمایت مسئولان صورت پذیرد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی و در پایان برنامه ششم توسعه سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم ایران با توجه به دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که این میزان قطعا در آینده ایران بزرگ می تواند افزایش یابد.
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