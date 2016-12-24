به گزارش خبرنگار مهر، ایران می‌خواهد ۱۰ درصد از بازار سه میلیون بشکه‌ای نفتی ژاپن را در دوران پسابرجام در اختیار بگیرد و برای تبدیل‌شدن به سومین صادرکننده بزرگ نفت به این کشور آسیایی، رقابت شانه به شانه‌ای را با قطر آغاز کرده است.

مهمترین چالش‌های پیش‌رو به منظور افزایش صادرات نفت ایران به پالایشگاه‌های ژاپنی در دوران پسابرجام، کاهش ظرفیت پالایش نفت در این کشور آسیایی است. ظرفیت پالایش نفت ژاپن از حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز، طی چند سال گذشته به روزانه حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون بشکه برای سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش یافته است.

بر این اساس، محدودشدن ظرفیت پالایش نفت ژاپن، رقابت در بین کشورها به منظور گرفتن سهم بیشتر در این بازار استراتژیک نفتی را دو چندان کرده است.

در شرایط فعلی، ایران با اکثر پالایشگران بزرگ نفتی ژاپن همچون «شرکت جی ایکس اویل اند انرژی»، «ایده میتسو»، «شواشل» و «کازمو» قراردادهای فروش نفت امضا کرده؛ اما برای تصاحب عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفتی به این کشور، دوئلی با قطری‌ها آغاز شده است.

از سوی دیگر، درحالی سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران پیش‌تر از امضای قراردادهایی برای فروش حدود ۱۲۰ هزار بشکه نفت خام با پالایشگاه‌های ژاپنی خبر داده بود که گزارش‌های جدید از افزایش دو برابری حجم صادرات نفت ایران به این کشور آسیایی، در اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی حکایت دارد.

مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران، امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد: در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی، حجم واردات نفت خام ژاپن با ثبت کاهشی ۶۷ هزار بشکه‌ای معادل دو درصد، به حدود سه میلیون و ۵۵ هزار بشکه در روز رسید.

در این مدت، عربستان سعودی با صادرات یک میلیون و ۲۶۲ هزار بشکه نفت، کماکان بزرگترین صادرکننده نفت به ژاپن بوده و در ماه اکتبر هم، حجم صادرات نفت این کشور به ژاپن با افزایشی حدود ۲۰۵ هزار بشکه‌ای همراه بوده است.

بعد از عربستان، امارات متحده‌عربی دومین صادرکننده بزرگ نفت به ژاپن بوده؛ به طوری که حجم فروش نفت شیخ‌نشینان اماراتی به این کشور آسیایی، با ثبت افزایشی ۹ هزار بشکه‌ای به حدود ۶۸۸ هزار بشکه در روز رسیده است؛ هم اکنون قطر ۷.۲ درصد و ایران، هفت درصد از بازار نفت ژاپن را در اختیار گرفته‌اند.

حجم صادرات نفت ایران به ژاپن در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی، با ۲۲ هزار بشکه افزایش به حدود ۲۱۴ هزار بشکه رسیده است.

پس از ایران، کویت با ۲۰۲ هزار بشکه صادرات نفت و روسیه با ۱۱۵ هزار بشکه پنجمین و ششمین صادرکننده بزرگ نفت به ژاپن در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی بوده‌اند.

نکته قابل توجه درباره حجم صادرات نفت روسیه به ژاپن آن است که فروش نفت روسها، اکتبر امسال در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی با ثبت سقوطی آزاد ۲۲۹ هزار بشکه‌ای همراه بوده است.