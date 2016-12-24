ارائه تسهیلات بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومانی به طرح های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی صبح امروز از یک شرکت دانش بنیان موفق تولیدکننده انواع شیرهای توپی خاص، شیرهای فشار بالا و... که مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است، بازدید کرد.

این شرکت دانش بنیان مبلغ یک میلیارد تومان از صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه محصول خود وام اخذ کرده است. اکنون این شرکت در دوره تنفس به سر می برد و بازپرداخت این وام از ابتدای سال ۹۶ با بهره ۱۱ درصد به صندوق آغاز خواهد شد.

بهزاد سلطانی امروز در حاشیه بازدید از این شرکت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات ۱۳۱۰ میلیارد تومانی را در بازه زمانی سه ساله به ۱۶۰۰ طرح، دفتر کاری، صندوق پژوهش و فناوری تسهیلات ارائه کرده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان این میزان مصوبه به طرح ها پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان امسال پرداخت می شود.

به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، البته میزان تسهیلاتی که قرار است به شرکت های دانش بنیان ارائه شود، بستگی به میزان درخواست شرکت ها برای طرح ها دارد که ما به همان میزان بر اساس دستورالعمل هایی به آنها تسهیلات ارائه می کنیم.

سلطانی در خصوص سرمایه گذاری خطرپذیر در صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بهتر است یک شرکت نوپا وام و تسهیلات از صندوق دریافت نکند؛ برای این شرکت ها سرمایه گذاری خطرپذیر می تواند بهتر باشد.

وی ادامه داد: طرح های شرکت های دانش بنیان نوپا ممکن است در آینده بازدهی بالایی داشته باشند ولی در کنار آن خطراتی نیز دارند. از این رو بهتر است که آنها با سرمایه گذاری خطرپذیر محصولات خود را به تولید برسانند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: سرمایه گذاری خطرپذیر به گونه ای است که صندوق می تواند به عنوان یکی از سهام داران شرکت با آن شرکت نوپا همکاری کند و همانند یک سهامدار در سود و ضرر همان شرکت سهیم باشد.

به گفته سلطانی، به دلیل اینکه شرکت های نوپا وثیقه و تضمین ندارند، ممکن است در پرداخت وام به مشکل بر بخورند که در سرمایه گذاری خطرپذیر نیازی به تضمین وجود ندارد و آنها نگرانی از آینده خود نیز ندارند که بخواهند مبلغ وامی را در یک مدت زمان خاص بازپرداخت کنند.

وی در خصوص تسهیلات سرمایه گذاری ثابت صندوق اظهار داشت: یکی از خدمات ارائه شده از سوی صندوق به شرکت ها تسهیلات سرمایه گذاری ثابت است که میزان آن تا ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود؛ اگر شرکت دانش بنیان واقعی باشد با مشارکت بانک ها می تواند از ۶۰ میلیارد تومان به بالا به صورت سرمایه گذاری معمولی غیرخطرپذیر وارد عمل شود؛ در این صورت صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت مستقیم با شرکت ها کار می کند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص دفتر توانمندسازی شرکت های دانش بنیان گفت: از دیگر اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی راه اندازی دفتر توانمندسازی شرکت های دانش بنیان است که در این راستا کلاس هایی برای دریافت ایزو، مدیریت فناوری، ارائه خدمات در راستای افزایش توانمندی های یک شرکت برای تولید محصول، تجاری سازی، صادرات و... برگزار می کنند.