تولید شیرهای توپی با کاربرد در صنعت نفت و گاز

به گزارش خبرنگار مهر، صادق جانی عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان تولیدکننده شیرهای توپی در مراسم بازدید رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از این شرکت اظهار داشت: ما در این شرکت از سال ۱۳۸۱ تولید شیرهای توپی را آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه قیمت این نوع شیرهای توپی یک پنجم نمونه های خارجی است، گفت: ما توانستیم به دانش فنی شیرهای توپی بر اساس استاندارد Ap۱۶A دست یابیم.

جانی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ توانستیم محصولات این شرکت را بومی سازی و در سال ۱۳۹۵ تجاری سازی کنیم، اظهار داشت: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از مخاطبان اصلی محصولات این شرکت به شمار می روند.

عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان تولیدکننده شیرهای توپی افزود: در سه سال گذشته با توجه به شرایط مالی بد این شرکت سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان فروش داشته ایم که پیش بینی می کنیم در سال آینده این میزان به ۲۵ میلیارد تومان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در فاز توسعه این شرکت با کشورهای اروپایی و چینی در ارتباط هستیم، گفت: با شرکت های اروپایی در حوزه تولید دانش فنی به صورت تخصصی همکاری می کنیم و با شرکت های چینی برای تامین مواد اولیه و قطعات استاندارد نیز ارتباط داریم.

جانی با اشاره به برنامه های صادراتی این شرکت اظهار داشت: شیرهای فشار بالا و شیرهای توپی خاص که مورد نیاز صنعت نفت گاز و پتروشیمی است شدیدا مورد نیاز کشورهای همسایه همچون ترکمنستان، قزاقستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، عمان و عربستان است به همین دلیل بنا داریم که محصولات خود را به این کشورها صادر کنیم. همچنین توانستیم دستگاهی را برای تست شیرهای توپی را منحصرا در این شرکت طراحی کرده و بسازیم.

عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان تولیدکننده شیرهای توپی ادامه داد: با استفاده از این دستگاه می توان شیرهای توپی خاص را بین درجه حرارت منفی ۲۰ تا مثبت ۱۲۰ آزمایش کنیم و عملکرد آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

به گفته وی، اگر این دستگاه در شرکت نبود هیچ صنعتی به محصولاتمان اعتماد نمی کرد و محصولی از شرکت ما نیز خریداری نمی شد.

به گفته جانی، این دستگاه ویژه شرکت های نفت برای حصول اطمینان از شیرهای توپی است.

به گزارش مهر، این شرکت برای توسعه محصول خود از صندوق نوآوری و شکوفایی یک میلیارد تومان وام دریافت کرده است.