ترور سفیر روسیه با هماهنگی دستگاه اطلاعاتی برخی کشورها صورت گرفت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد مظهری: سفیر روسیه در آنکارا روز دوشنبه گذشته در جریان یک نمایشگاه عکس در آنکارا پایتخت ترکیه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شد. ترور دهشتناک سفیر روسیه در افتتاحیه یک نمایشگاه هنری همراه با ویژگی‌های غافلگیرکننده خبری اش همچون فیلمی هالیوودی دیدگان میلیون‌ها بیننده در سراسرجهان را مسحور خود کرد؛ در همین رابطه با «رائد جبر» کارشناس سیاسی در امور روسیه گفتگو کردیم که شرح آن در ذیل می آید.

«رائد جبر» کارشناس امور روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیامدهای ترور «آندری کارلوف» سفیر روسیه در ترکیه، تصریح کرد: معتقدم که ترور این سفیر بر روابط مسکو و آنکارا تاثیری نخواهد داشت و «ولادیمیر پوتین» و «رجب طیب اردوغان» روسای جمهور دو کشور نیز به صورت علنی این موضوع را اعلام کردند. طرفین تاکید کردند که هدف از ترور آندری کارلوف آسیب زدن به روابط دوجانبه بود؛ زیرا روابط روسیه و ترکیه طی برهه اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و در حال ورود به مرحله ای از تفاهم گسترده در موضوعات مختلف بود.

وی در ادامه در افزود: مسکو انتظار دارد که آنکارا در تحقیقات مربوط به ترور این سفیر، بیشترین همکاری را داشته باشد. زیرا سوالات بسیاری در رابطه با خلل امنیتی در ترکیه مطرح شده است؛ به ویژه اینکه سفیر روسیه به میزان کافی محافظ نداشت و از سوی دیگر نیروهای امنیتی ترکیه نیز پس از مدت زمان نسبتا زیادی از وقوع این جنایت به مسأله ورود کردند.

کارشناس امور سوریه درباره پیام های ترور سفیر روسیه در ترکیه به طرف های منطقه ای و جهانی نیز بیان داشت: این جنایت از یک سو پس از توافقات میان مسکو و آنکارا در خصوص تخلیه حلب از شهروندان و عناصر مسلح و از سوی دیگر پس از گذشت مدت زمانی از آغاز عملیات نظامی گسترده ترکیه در شمال سوریه با چراغ سبز روسیه صورت گرفت. همچنین اجلاس سه جانبه روسیه، ایران و ترکیه نیز بیانگر این بود که همکاری و هماهنگی در رابطه با موضوع سوریه در حال عمیق تر شدن است. بنابراین به نظر می رسد که مهم ترین پیام این ترور تلاش برای مانع تراشی در بهبود امور به ویژه این موضوع (سوریه) بود.

وی همچنین در رابطه با احتمال وجود انگیزه های شخصی برای ترور سفیر روسیه در ترکیه نیز تاکید کرد: معتقدم که این اقدام، یک عملیات فردی نبوده است و طبق تحقیقات اولیه نیز عامل ترور محل ارتکاب جرم را دیده و برای آن با دقت نقشه ریخته است. معتقدم که این ترور یک عملیات برنامه ریزی شده بود که احتمالا برخی از دستگاه های اطلاعاتی شماری از کشورها پشت این ترور بوده اند؛ کشورهایی که در آسیب زدن به نزدیکی ترکیه و روسیه به ویژه در سوریه منافعی دارند. اما در حال حاضر نمی توان در خصوص نتایج تحقیقات پیش بینی کرد. در هر صورت تصور می کنم این عملیات به نفع تمام طرف هایی است که نزدیکی مسکو و آنکارا را تهدیدی برای خود به حساب می آورند.

رائد جبر در پایان در خصوص دست داشتن دولت آمریکا در اجرای عملیات ترور نیز تصریح کرد: دولت «اوباما» عملا برای سخت کردن روابط «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب این کشور با روسیه در آینده اقدام کرده است و به نظر می رسد که دولت اوباما برای افزایش تنش ها در روابط با مسکو، عمدا اجرای برخی از پرونده ها را تسریع کرده است اما با این حال بعید می دانم که تسریع در ترور را در دستور کار خود قرار داده باشد. به صورت کلی این ترور به روابط روسیه و آمریکا مرتبط نیست بلکه مربوط به وضعیت سوریه و نزدیکی قابل ملاحظه روسیه و ترکیه در برهه اخیر است.