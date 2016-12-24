انتصاب عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارمندان بیمه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا، طی حکمی حسن اسلامی‌پناه را به عنوان عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه ایران منصوب کرد.

در این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و درجهت انجام وظایف خطیر و مهم خود، همکاری لازم با دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشید.

توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسالت می‌نمایم.