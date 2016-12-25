باند سارقین احشام شهرهای جنوب آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزییات این سرقت اظهارداشت:به دنبال وقوع سرقتهای سریالی احشام از دامدارن وروستاییان جنوب استان درماه گذشته موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با رصد اطلاعاتی وعملیاتی دو نفرسارق سابقه دار درشهرمیاندوآب شناسایی و بعد از هماهنگی قضایی درعملیاتهای شبانه جداگانه در مخفیگاههای خود دستگیر شدند.

ابراهیمی اظهارداشت: در بازرسی و تفتیش مخفیگاه سارقان بیش از ۸۰ راس گوساله وگوسفند مشکوک به سرقت تحت اختیار آنها کشف وتوقیف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: درفرآیند تحقیقات انجام یافته هر دوسارق به مشارکت در ۱۰ فقره سرقت احشام ازشهرهای جنوبی استان(بوکان، نقده، مهاباد، میاندوآب) با ارزش دو میلیارد ریال اعتراف کردند.

ابراهیمی با بیان اینکه با اقرار سارقین دو نفر مالخر شناسایی ودستگیر شد عنوان کرد: با بازسازی صحنه های سرقت مالباختگان درشهرهای مذکور شناسایی و پس ازطی تشریفات قانونی احشام مکشوفه به آنها مسترد شد.

وی یاد آور شد: هر چهار نفرمتهم با نظر قضایی کماکان دراختیار پلیس بوده وبررسیها درجهت کشف سایر سرقتهای احتمالی و شناسایی دیگرسارقین دردستور کار قرار دارد.