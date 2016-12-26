٤٠درصد وبسایتهای دولتی باگ امنیتی دارند/ ضعف پرتالها در بروزرسانی

حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کانون توسعه دهندگان فضای مجازی، وب فارسی را از لحاظ محتوایی و برنامه نویسی و کدنویسی مورد بررسی قرار می دهد. براین اساس ارزیابی سایتهای دستگاههای دولتی از نظر برنامه نویسی، محتوا و موضوعات امنیتی انجام شده است تا مشکلات مربوط به این سایتها، به دستگاهها اعلام شود.

وی گفت: برمبنای ارزیابی انجام شده از سیستم ها و پرتالهای دستگاههای دولتی از منظر به روزرسانی بسیار ضعیف هستند و حتی پرتالهایی وجود دارند که بالغ بر ٥ ماه است که بروزرسانی نشده اند.

همتی با تاکید براینکه باگها و رخنه های پرتالها و وبسایتهای دستگاههای اجرایی زیاد است گفت: بالغ بر ٤٠ درصد وبسایتها و پرتالهای دولتی باگ امنیتی دارند و حتی هکرهای تازه کار هم می توانند وارد سیستم اطلاعاتی این وبسایتها شوند و به آنها نفوذ کنند.

رئیس کانون توسعه دهندگان فضای مجازی خاطرنشان کرد: هک شدن وبسایتهای دولتی به دلیل درز اطلاعات مشکل ساز می شود و به همین دلیل با ارزیابی این وبسایتها و بررسی مسائل امنیتی آنها، نتایج ارزیابی را به صورت محرمانه به دستگاهها اعلام می کنیم.

وی با اشاره به راه اندازی قرارگاه پدافندسایبری در کشور اظهار امیدواری کرد که این قرارگاه بتواند در حوزه ارزیابی امنیت اطلاعات فضای وب فارسی موثر عمل کند.

همتی تصریح کرد: محتوای فارسی در وب به سمت پررنگ تر شدن پیش می رود و جلوگیری از کپی بیش از اندازه محتوا در این بخش می تواند در افزایش سهم محتوای فارسی در فضای وب موثر واقع شود.

به گزارش مهر به روزرسانی پرتالهای دولتی یکی از الزامات توسعه دولت الکترونیک در کشور است.