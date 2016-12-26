جذب «فن دیک» برای منچسترسیتی غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، «پپ گواردیولا» سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی می گوید که غیر ممکن است این باشگاه در ماه ژانویه با «ویرجیل فن دیک» از ساوتهمپتون قرارداد ببندد، اما سایت «گل» ادعا می کند که مذاکراتی برای انتقال ۵۰ میلیون پوندی این مدافع میانی هلندی به سیتی صورت گرفته است و اگر فرصتش پیش بیاید آنها وی را به خدمت خواهند گرفت.

اگرچه مسئولان این باشگاه مصرانه اظهار می کنند که در پنجره نقل و انتقالات پیش رو تنها «گابریل خسوس» که در تابستان قرارداد بسته بود و اجازه داشت تا پایان فصل لیگ برزیل در تیم پالمیراس بازی کند، به سیتی اضافه خواهد شد.

گواردیولا در جواب خبرنگاران برای پیوستن فن دیک به سیتی، با خنده گفت: فن دیک به اینجا می آید؟ ماه بعد؟ در آوریل به ساوتهمپتون خواهیم رفت تا مقابل آنها بازی کنیم. وی ماه آینده اینجا نمی آید زیرا این غیر ممکن است. او بازیکن ساوتهمپتون است و ما در حال حاضر وی را نمی خواهیم. به ساوتهمپتون خواهیم رفت تا با آنها بازی کنیم، مطمئناً همین طور است.

«پابلو زابالتا»، «گائل کلیشی» و «باکاری سانیا» سه تن از چهار مدافع کناری منچسترسیتی هستند که در پایان این فصل قراردادشان به اتمام می رسد.

زمانی که از مرد اسپانیایی در مورد جذب بازیکنانی به جز فن دیک سوال پرسیده شد، وی گفت: اگر امروز از من می پرسید، خیر. ولی ممکن است هفته آینده تصمیم به تغییر گرفتیم و فهمیدیم که شاید در پستی نیاز به بازیکن بیشتری داشتیم، زیرا به خصوص در دفاع کناری بازیکنان زیادی نداریم. ولی در بقیه پست ها کاملاً راضی هستیم.