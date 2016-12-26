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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

هند موشک قاره پیما موسوم به «اگنی۵» را با موفقیت آزمایش کرد

هند موشک قاره پیما موسوم به «اگنی۵» را با موفقیت آزمایش کرد

رسانه های هند از پرتاب موفقیت آمیز موشک بالستیک اگنی ۵ خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اردو پوینت»، رسانه های هند با انتشار خبر پرتاب موفقیت آمیز موشک بالستیک قاره پیمای ساخت این کشور موسوم به اگنی ۵ اعلام کردند که این موشک از ساحل «اودیسا» واقع در شرق هند پرتاب شده است.

بر اساس این گزارش، موشک اگنی ۵، ۵۰ تن وزن دارد و طول آن نیز ۱۷ متر است و قادر است هدف را تا فاصله ۵۰۰ کیلومتری مورد نشانه قرار دهد.

 لازم به ذکر است که این موشک قبلاً در سال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ میلادی مورد آزمایش قرار گرفت اما با مشکل نقص فنی مواجه شده بود.

پس از رفع مشکل فنی، این موشک برای چهارمین بار با موفقیت آزمایش شد.

کد مطلب 3860196

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