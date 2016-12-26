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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی:

فعالیت ۱۱هزار کانال تلگرامی با بیش از ۵ هزار عضو

فعالیت ۱۱هزار کانال تلگرامی با بیش از ۵ هزار عضو

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور از فعالیت نزدیک به ۱۷۰ هزار کانال فارسی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود اسدپور، با بیان این مطلب افزود: رشد سریع شبکه های اجتماعی و فراگیری آن در دنیای امروز  تاثیر چشمگیری بر ارتباطات اجتماعی گذاشته و همین امر باعث شده تا جامعه به الزامات و قوانین جدید در فضای مجازی نیاز پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی کانال‌های فعال در شبکه های اجتماعی و ثبت آنها به عنوان یک رسانه رسمی در کشور گفت: در حال حاضر از میان ۱۷۰ هزار کانال تلگرامی فارسی زبان بیش از ۱۱ هزار  و ۱۰ کانال دارای بیش از ۵ هزار عضو هستند. کانال‌های تلگرام روزانه به طور متوسط حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مطلب منتشر می‌کنند که در مجموع بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد بازدید را طی یک روز رقم می زنند.

اسدپور با بیان اینکه هر کاربر ایرانی تلگرام به طور متوسط در ۱۳ کانال عمومی عضو است و روزانه نزدیک به ۱۰۰ مطلب در این کانال‌ها مطالعه می‌کند، تاکید کرد: از کانال های فعال در شبکه اجتماعی تلگرام ۳۲ کانال بالای ۵۰۰ هزار عضو و ۷ کانال نیز بیش از یک میلیون عضو دارند که نشان می دهد این کانالها تاثیر اجتماعی بسیار بالایی دارند.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور تصریح کرد: اگرچه تلگرام به تنهایی سرانه مطالعه کشور را بالا برده و امر اطلاع رسانی را سرعت داده و کم هزینه کرده؛ اما با توجه به این که بیشتر کانال‌های پربازدید در حوزه سرگرمی و خبر فعالیت می‌کنند،سطح مطالعه، سطح نازلی است و نشان می دهد برای استفاده صحیح از این حجم عظیم وقت آزاد و پتانسیل موجود، می بایست فرهنگ سازی گسترده‌ای صورت گرفته و با آموزش مناسب،مهارتهای رسانه‌ای کاربران افزایش یابد. در این صورت آفات استفاده از این شبکه‌ها کاهش یافته و کارکرد این شبکه‌ها از کاربردهای محدود سرگرمی و فوق برنامه به کاربردهای جدی‌تر و متنوع‌تر مانند حوزه‌های آموزشی، تربیتی،علمی،اقتصادی، خدماتی ومهارت افزایی گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به تاثیر شبکه ملی اطلاعات بر ایجاد فضای مجازی سالم و مفید در کشور اعلام کرد: شورای عالی فضای مجازی با تصویب الزامات شبکه ملی اطلاعات، موجبات ایجاد ارتباطات سالم و مفید در فضای مجازی را فراهم کرده است که به زودی با راه اندازی کامل آن شاهد بهبود فضای ارتباطی کشور در دنیای مجازی خواهیم بود.

کد مطلب 3860464
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