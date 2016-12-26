فعالیت ۱۱هزار کانال تلگرامی با بیش از ۵ هزار عضو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود اسدپور، با بیان این مطلب افزود: رشد سریع شبکه های اجتماعی و فراگیری آن در دنیای امروز تاثیر چشمگیری بر ارتباطات اجتماعی گذاشته و همین امر باعث شده تا جامعه به الزامات و قوانین جدید در فضای مجازی نیاز پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی کانال‌های فعال در شبکه های اجتماعی و ثبت آنها به عنوان یک رسانه رسمی در کشور گفت: در حال حاضر از میان ۱۷۰ هزار کانال تلگرامی فارسی زبان بیش از ۱۱ هزار و ۱۰ کانال دارای بیش از ۵ هزار عضو هستند. کانال‌های تلگرام روزانه به طور متوسط حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مطلب منتشر می‌کنند که در مجموع بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد بازدید را طی یک روز رقم می زنند.

اسدپور با بیان اینکه هر کاربر ایرانی تلگرام به طور متوسط در ۱۳ کانال عمومی عضو است و روزانه نزدیک به ۱۰۰ مطلب در این کانال‌ها مطالعه می‌کند، تاکید کرد: از کانال های فعال در شبکه اجتماعی تلگرام ۳۲ کانال بالای ۵۰۰ هزار عضو و ۷ کانال نیز بیش از یک میلیون عضو دارند که نشان می دهد این کانالها تاثیر اجتماعی بسیار بالایی دارند.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور تصریح کرد: اگرچه تلگرام به تنهایی سرانه مطالعه کشور را بالا برده و امر اطلاع رسانی را سرعت داده و کم هزینه کرده؛ اما با توجه به این که بیشتر کانال‌های پربازدید در حوزه سرگرمی و خبر فعالیت می‌کنند،سطح مطالعه، سطح نازلی است و نشان می دهد برای استفاده صحیح از این حجم عظیم وقت آزاد و پتانسیل موجود، می بایست فرهنگ سازی گسترده‌ای صورت گرفته و با آموزش مناسب،مهارتهای رسانه‌ای کاربران افزایش یابد. در این صورت آفات استفاده از این شبکه‌ها کاهش یافته و کارکرد این شبکه‌ها از کاربردهای محدود سرگرمی و فوق برنامه به کاربردهای جدی‌تر و متنوع‌تر مانند حوزه‌های آموزشی، تربیتی،علمی،اقتصادی، خدماتی ومهارت افزایی گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به تاثیر شبکه ملی اطلاعات بر ایجاد فضای مجازی سالم و مفید در کشور اعلام کرد: شورای عالی فضای مجازی با تصویب الزامات شبکه ملی اطلاعات، موجبات ایجاد ارتباطات سالم و مفید در فضای مجازی را فراهم کرده است که به زودی با راه اندازی کامل آن شاهد بهبود فضای ارتباطی کشور در دنیای مجازی خواهیم بود.