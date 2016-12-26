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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

مصرف نان در ایران ۶ برابر استاندارد جهانی است

مصرف نان در ایران ۶ برابر استاندارد جهانی است

دبیر علمی همایش امنیت غذا، سلامت و توسعه با بیان اینکه مصرف نان در ایران ۶ برابر استاندارد جهانی است، افزود: این در حالی است که مردم ایران نصف تا یک سوم استاندارد جهانی لبنیات مصرف می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار دبیریان در همایش «امنیت غذا، سلامت و توسعه» با بیان مصرف پایین لبنیات در ایران نسبت به استاندارد جهانی گفت: مصرف لبنیات در کشورهای توسعه یافته به ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر در سال می رسد و این در حالی است که مردم ایران به طور متوسط سالانه ۷۰ تا ۸۰ لیتر شیر و لبنیات مصرف می کنند.

دبیریان با اشاره به اهمیت موضوع امنیت غذایی در کشور تاکید کرد: درصد بالایی از مردم ما از کمبود کلسیم و ویتامین دی رنج می برند و تب مالت به گفته مسئولان وزارت بهداشت بالا رفته است.

دبیر علمی همایش امنیت غذا، سلامت و توسعه اضافه کرد: استفاده مردم از لبنیات سنتی و فله ای از عوامل اصلی گسترش تب مالت در جامعه است، بنابراین باید مردم را به سمت استفاده از لبنیات صنعتی استفاده کنیم.

وی گفت: ما معتقد نیستیم که فرآورده های سنتی باید تعطیل شود بلکه می گوییم صنعت باید شیر خام و پاستوریزه بهداشتی را به مراکز سنتی تولید لبنیات ارائه دهد.

دبیریان خاطرنشان کرد: مصرف لبنیات در ایران در حالی کمتر از استانداردهای جهانی است که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها میزان مصرف شیر و لبنیات در کشور را ۴۲ درصد کاهش داد.

کد مطلب 3860473

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    نظرات

    • بی نام IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
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