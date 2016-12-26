معیشت، عدالت و منافع ملی دغدغه «جبهه مردمی نیروهای انقلاب»

محمدتقی رهبر یکی از حامیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این جبهه به منظور پیگیری فرمایشات رهبر انقلاب تشکیل شده است، گفت: نظام اسلامی باید از هجمه دشمنان صیانت شود.

وی افزود: امروز دشمنان جمهوری اسلامی ایران علیه اسلام و امام خمینی (ره) هجمه های بسیاری را انجام می دهند و در این بین برخی عناصر داخلی نقش ستون پنجم دشمن را بازی کرده و با ارتباط با رسانه های غربی محکمات انقلاب و فرمایشات امام خمینی (ره) را زیر سوال می برند.

این چهره سیاسی اصول گرا ادامه داد: دشمن در آن سوی مرزهای کشور جریان ضدانقلاب را هدایت کرده و برخی عوامل داخلی نیز برای به استحاله کشاندن انقلاب اسلامی به ارزش های این انقلاب هجمه می کنند.

رهبر با اشاره به اینکه اگر از انقلاب اسلامی صیانت نشود، آرام آرام توسط دشمنان دچار تحریک خواهد شد، تصریح کرد: همان سال های اولیه بعد از پیامبر فرمایشات ایشان را تحریف کردند و اگر مجاهدت های اهل بیت نبود از خط اصیل اسلام چیزی باقی نمی ماند.

این حامی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: پیشرفت انقلاب اسلامی در دنیا و رویکردی که در جهان نسبت به اسلام به وجود آمده از یک سو و نیز پیروزی های جبهه مقاومت در برابر جبهه تروریسم دشمنان اسلام را بسیج کرده تا انقلاب و اهداف امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب را تحریف کنند.

وی با بیان اینکه فریب خوردگان داخلی آب به آسیاب دشمن می ریزند، یادآور شد: دردمندان اسلام که میلیون ها نفر را شامل می شوند در چنین وضعی تحمل می کنند و نه خواستار جنگ و درگیری هستند از این رو «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» با هدف صیانت از اهداف امام و مواضع رهبری ایجاد شده است تا ضمن حراست از اصول نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع از مظلومان در جهت حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و معیشتی مردم گام موثری بردارند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امروز بسیاری از جوانان ما در معرض آسیب های فکری هستند و بیم آن می روند که نگاه به انقلاب اسلامی تغییر کند. از این رو دغدغه مندان انقلاب با تشکیل این جبهه به دنبال آن هستند تا با دفاع از منافع ملی و اقتصاد مقاومتی مشکل اشتغال، معیشت، صنعت و عدالت اجتماعی را برطرف کرده و با توطئه هایی که علیه این نظام صورت می گیرد مبارزه کنند.

رهبر با بیان اینکه به طور حتم این جبهه نسبت به انتخابات پیش رو نیز بی تفاوت نخواهد بود، تصریح کرد: انتخابات یک بخش از وظایف جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است که تلاش خواهد کرد آنچه حق و به مصلحت مردم است را به عنوان موضع خود مطرح کند.

به گزارش مهر، «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» روز گذشته با حضور ۱۰ نفر به عنوان هیئت موسس و با حمایت ۲۱۰ نفر از چهره های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی اعلام موجودیت کرد. موسسین این جبهه مردمی، خود را جبهه ای فرااصولگرایی معرف کردند که صدای رسای مردم با قوت از آن پخش خواهد شد.