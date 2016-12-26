برگزاری نخستین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر سردار احمدرضا رادان با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی، اظهارداشت: این همایش در اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

وی با اشاره به دو عامل اساسی در شکل گیری مرکز مطالعات راهبردی ناجا، بیان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، در ذات نظام معرفتی و دانایی خود، دو ماموریت سنگین محتوایی بسیار مهم دارد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا در تشریح دو ماموریت سنگین محتوایی این نیرو، خاطرنشان کرد: نخست؛ حفاظت و صیانت از نظام و دستاوردهای معرفتی و فرهنگی انقلاب اسلامی است و دومین ماموریت؛ پاسداری از ناجا به عنوان رویش گرانسنگ انقلاب اسلامی مطرح است.

این مقام عالی انتظامی ادامه داد: این دو وظیفه بسیار مهم، از منظر و نگاه حکیمانه و عالمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به دور نمانده و بدین منظور با تدبیر معظم له، موضوع تاسیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا ابلاغ شد.

سردار رادان بیان کرد: با توجه به نقش محوری این مرکز در معماری ناجای آینده، در چارچوب مکتب، اندیشه و الگوی امنیتی - انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تقویت ، توسعه و عمق بخشی علمی و معرفتی دال گفتمان انقلاب اسلامی از جمله " تمدن نوین اسلامی" که توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تبیین گردیده است، ضروری می باشد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا مطرح کرد: در این راستا، موضوع تمدن نوین اسلامی و ورود ناجا به این عرصه قابل تحلیل است؛ در فرایند پیچیده و حساس تمدن سازی عوامل متعددی از جمله نظام معنایی، هستی شناسی و انسان شناسی مبتنی بر آموزه های مکتبی دخیل هستند، که در یک منحنی به هم پیوسته تمامی عناصر معرفتی این نظام باید به نقش آفرینی خود واقف بوده و به اشکال بسیار فعال و هماهنگ در سازه " تمدن نوین اسلامی" ایفای نقش نمایند.

وی اضافه کرد: از جمله این مقوله های بنیادین در فرایند تمدن سازی، مفهوم "نظم و امنیت" است و بدون این دو مفهوم چنین افقی محقق نخواهد شد.

سردار رادان تاکید کرد: در واقع نظم و امنیت ارکان اساسی در سازه و کالبد تمدن سازی هستند.

رئیس نخستین همایش ناجا و تمدن نوین اسلامی در خصوص اهداف اصلی این همایش، خاطرنشان کرد: این همایش در فاز اول اهداف گفتمانی دارد تا از این طریق مراکز علمی، جامعه نخبگان و اندیشه ورز به این مقوله، توجه فکری داشته باشند تا در آینده، جامعه علمی در سطح راهبردی با ناجا و بالعکس پیوند داده شود.

وی با اشاره به محورهای اصلی همایش گفت: نظم و امنیت در اندیشه تمدنی متفکران مسلمان، تمدن نوین اسلامی در اندیشه انقلاب اسلامی و ناجا و رویکرد تمدنی از محورهای اصلی این همایش به شمار می رود.