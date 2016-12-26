  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۶ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۸

طیب نیا اعلام کرد:

بدهی چندصد هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی

بدهی چندصد هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رقم بدهی دولت چندبرابر ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است که در گذشته اعلام شده، گفت: ما از وضعیت معیشت مردم راضی نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بااشاره به اینکه از مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی گزارشی تهیه شده و برای رئیس جمهور ارسال می شود، گفت: متاسفانه رقم بدهی دولت بیش از آن رقمی است که تصور می کردیم، رقمی که در گذشته خودم اعلام کرده بودم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود که نگران بودم بزرگنمایی کرده باشم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه اما پس از آن دیدیم که رقم بسیار بالاتر بود گفت: با احساب بدهی شرکت نفت به شرکت های داخلی، این رقم چندین برابر است.

وی بحث دوم را موضوع مدیریت این بدهی ها اعلام کرد و افزود: اگر چه بدهی دولت بسیار رقم بزرگ است اما هنوز نسبت به عمده کشورهای دنیا پائین تر است اما مشکل این است که میزان بدهی دولت سامان یافته نیست.

طیب نیا گفت: تلاش می‌کنیم همانند برخی کشورها که سایت خزانه‌داری آنها به صورت لحظه‌ای حجم بدهی دولت را اعلام می‌کند، سامانه‌ای به این منظور طراحی و راه‌اندازی کنیم.

وی در واکنش به درخواست حاضران جلسه مبنی بر اعلام حجم بدهی دولت  به همکاران خود اشاره کرد و گفت: می‌گویند عدد را اعلام نکنید اما نسبت به تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است.

وی در واکنش به این سؤال که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چقدر است، گفت: اگر نسبت را بگویم عدد مشخص می‌شود.

طیب نیا با اعلام اینکه اولویت برای ما بازپرداخت اسناد دولتی است، تصریح کرد: ما نمی خواهیم که به پیمانکار اجحاف شود و دولت تمایل دارد تا پول نقد به پیمانکاران بدهد.

وی با اشاره به اینکه باید وضعیت امسال و سال گذشته را استثنایی بدانید، خاطرنشان کرد: ما امسال بیش از یک میلیون بشکه بیش از سال گذشته صادرات نفت داشتیم اما بخش قابل ملاحظه ای از درآمد نفتی در سالهای قبل خورده شده است و کسری آن به امسال منتقل شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: البته ترجیح ما این است که پول نقد به پیمانکار بپردازیم یا اوراق صکوک را در بازار سرمایه منتشر کرده و پول آن را به پیمانکار بدهیم اما در شرایط فعلی امکان این را نداریم البته باید توجه داشت بازار بدهی در این دو سال رونق زیادی یافته است.

طیب نیا با اعلام اینکه هدف اولیه این بود که از ظرفیت بازار بدهی برای تامین مالی بخش خصوصی استفاده کنیم، گفت: هدف ما این بود که بنگاههای اوراق ارائه کرده و تامین سرمایه کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای ارائه اوراق در بازار سرمایه محدودیت داریم اظهار داشت: اگر اوراق بیش از ظرفیت باشد نرخ سود را بالا می برد.

طیب نیا با بیان اینکه در بازار بین بانکی نرخ سود را از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد کاهش دادیم اما الان کمی بالا رفته است، گفت: این افزایش هم ناشی از ارائه این اوراق است و ما هم می دانیم که انتشار اوراق در بازار، نرخ سود را افزایش می دهد پس این مطلوب ما نیست اما به دلیل شرایط ویژه به سمت انتشار اوراق آمدیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بدنبال این هستیم که تاخیرها در پرداخت بدهی پیمانکاران را هم با اسناد جبران کنیم، اظهار داشت: بازپرداخت بدهی ها اولویت دولت است.

طیب نیا با اشاره به اینکه بانک جهانی اعلام کرد که ایران بهترین عملکرد را در میان کشورهای نفت خیز داشته است، افزود: ما از وضع مردم و وضعیت معیشتی راضی نیستیم اما باید به یاد داشته باشیم که با محدودیت‌های زیادی مواجه هستیم و انشاالله در زمان گشایش، سختی ها را به یاد آوریم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه وقتی تولید ملی رشد پیدا می کند بازده مالیاتی زیاد می شود، گفت: بنابراین دولت علاقه دارد تا تولید رونق پیدا کند و بخش خصوصی قوی و فعال و پردرآمد باشد.

وی اولویت را صادرات و تولید دانست و ادامه داد: امیدواریم در عمل هم این اهداف محقق شود.

کد مطلب 3860824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Iran CA ۰۶:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      هر کس در ایران سیستم ربوی بانکی را با سیستم تولید وام جایگزین کند و تمام بانکها را به مراکز آموزش حرفه ای تبدیل کند نه تنها به مردم ایران خدمت کرده است بلکه به تمام بشریت خدمت کرده زیرا این باعث بوجود آمدن سیستم نوینی خواهد شد که کشور باسرعت بسیارزیادی ترقی خواهد کرد والگویی برای دیگران خواهد شد در کشورهای پیشرفته تمام اقتصاد آنان بوسیله وام اداره میشود وام ارزان و بانکها برای همه کس وام تولید میکنند ،مخصوصا وام مسکن و خودرو ولی چون این بانکها برای بوجود آوردن سود بالا در ساخت و ساز و در بوجود آوردن شرکتهای بزرگ که همه چیز را انحصاری کرده اند دست دارند وسود حاصله از این بینهایت وامها در جیب اشخاص معدودی میرود و این نکته بسیار مهمی است که باید در نظر گرفت ، هر کس این سیستم تولید وام را درکشورش مردمی وملی کند نه بوسیله بانکها بلکه بوسیله کیوسکهای کوچک کاملا دیجیتالی و کامپیوتری با پرسنل کم فقط برای تولید وام و تشخیص صلاحیت انجام شود ، با این جهش انقلابی تمام نیازهای شغلی و زیرساختی انجام میشود و میلیونها شغل بوجود میآید.
    • م.ر IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ای کاش این اقای وزیر اشاره ای هم به عملکرد خودش داشت که چه بلایی سر مردم آورده است !!!!!! روزانه و ماهانه صد ها هزار تومان پول زور تحت عنوان ((( ارزش افزوده )) از ما مردم می گیرد ، روی هر کالا و خدوات دولتی و غیر دولتی باید ارزش افزوده بدهیم ؟؟!!!!!!!!!!!!! حتی از مرده ها هم ارزش افزوده می گیرند !!!!!!!!!! زمانی که یک قبر را برای کسی می خریم هم باید ارزش افزوده بدهیم!!!!!!!! معنی ارزش افزوده را هم فهمیدیم با درایت این اقای وزیر ؟!!!!!!!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها