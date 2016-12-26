سید حسن نصرالله عصر سه شنبه سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دبیرکل حزب الله لبنان عصر روز سه شنبه سخنرانی خواهد کرد.

در همین راستا، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله ساعت ۱۵ به وقت محلی لبنان (ساعت ۱۷ به وقت ایران) به صورت مستقیم در مراسم بزرگداشت شیخ «ناصر الجبری» سخنرانی خواهدکرد.

شیخ عبدالناصر الجبری دبیر کل جنبش الامه لبنان روز پنج شنبه دوم دی ماه جان به جان آفرین تسلیم کرد. وی از جمله علمای حامی وحدت جهان اسلام و طرفدار مقاومت بود.

انتظار می رود وی در جریان این سخنرانی به تشریح ابعاد مسائل مهم در عرصه های داخلی و خارجی طی روزهای اخیر بپردازد.

گفتنی است، سخنان و مواضع دبیرکل حزب الله لبنان از اهمیت زیادی برای رسانه های خارجی برخوردار است.